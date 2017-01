Dorinel nu merge singur în Irak » Unul dintre golgeterii Ligii 1, aproape de a semna cu Zakho

Ce slabi antrenori avem. Daca si Dorinel a ajuns sa antreneze in Iraq. Niste pampalai care habar nu au ce sa faca in viata. Ajungi sa antrenezi in Iraq, niste ***.

Stoica Relu • 03 Ianuarie 2017, 10:01

Pai d aia nu vine nimic din urma.La ce antrenori avem in prima liga,clar nu o sa avem rezultate niciodata.Imaginai va ce e in liga lll ,a lV...la grupele de copii si juniori e jale mare...!Nu avem fotbal din cauza pregatiri profesionale a tuturor antrenorilor romani.Cine isi inchipuie ca astia stau sa studieze cele mai noi moduri de antrenament,ca vizioneaza zi si noapte DVD cu tineri fotbalisti ,etc,etc..isi inchipui prost.Pai ei au sarit pe Daum la inceput din teama ca omul o sa aibe rezultate si asa arata ca ei sunt foarte slabi.Cand au vazut ca nu are rezultate,pentru ca jucatorii nostri sunt vai steaua lor le a venit apa la moara,cum ca vezi doamen ca e Daum slab si ca un antrenor roman era capabil sa se lupte la sefia grupei...Totul in frunte cu *** ala de Ioanitoaia..!Pana nu scapam de presedintii astia *** p,blatisti si de generatia asta de antrenori praf,nu o sa avem fotbal,oricare presedinte ar veni la FRF.Bine nu spun ca Burleanu e la superlativ..Pe mine m a convins ca nu o sa faca nimic din momentul cand nu a infiintat campionatul national de tineret si a inceput cu centrele lui de excelenta..Un aiureala mai mare nu putea inventa!Cat despre Iorgulescu nu am ce spune.Un mafiot dovedit de DNA si nu numai..!