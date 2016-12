Dorința lui Cosmin Contra la final de an: "Mi-aș dori să se întâmple asta cât mai repede"

Marti, 27 Decembrie, 18:55

Cosmin Contra (41 ani) e nemulțumit de realizările sale din 2016, pe care îl consideră un an sub așteptări. "Guriță" speră ca anul care urmează să-i aducă un nou angajament, în prezent fiind liber de contract după despărțirea de Alcorcon.

"A fost unul dintre cei mai slabi ani din ultimul timp pentru mine. Sper ca 2017 să fie mai bun și să am norocul acela puțin de care are nevoie un antrenor pentru a reuși.

Deocamdată, nu am nicio discuție cu nimeni. Sper, acum când începe perioada de transferuri, să vedem dacă avem norocul să găsim o echipă unde să începem să lucrăm din nou. Mi-aș dori să-mi găsesc cât mai repede o echipă unde să pot lucra și unde să pot demonstra ce am demonstrat la Petrolul și la Getafe."



Cosmin Contra a vorbit și despre perioada petrecută la Getafe, pe care a salvat-o de la retrogradare în 2014.

"Când am plecat de la Getafe nu am avut de ales. Situația clubului era foarte grea, clubul avea nevoie de acei bani care au fost plătiți pe mine din China și a trebuit să fac acest pas.

Pentru mine a fost un pas înapoi, dar când un om are nevoie de ajutor, cum a fost președintele lui Getafe, nu pot să-i întorc spatele, pentru că totul se putea întoarce împotriva mea. Am plecat cu inima împăcată că am ajutat clubul într-o perioadă foarte grea din istoria lui", a spus Contra la TV Dolce Sport.