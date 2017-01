Florin Andone a răspuns ofertei Fiorentinei și a vorbit despre ascensiunea sa: "Sunt foarte fericit"

Duminica, 29 Ianuarie, 17:03

Mai multe cluburi din Premier League, dar și Fiorentina s-au interesat de serviciile lui Florin Andone, după ultimele sale prestații, însă atacantul român spune că nu se gândește la o plecare de la Deportivo La Coruna.

"Sunt transferat întruna, ba în Anglia, ba în Italia, ba în Germania. Eu nu am văzut nicio ofertă, nu am avut în mână nicio ofertă de la nicio echipă. Sunt jucătorul lui Deportivo, am 5 ani contract şi sunt foarte, foarte fericit aici", a declarat Andone la TV Digi Sport.

5.000.000 €e cota de transfer a lui Andone, conform transfermarkt.de



Andone n-a marcat în meciul pierdut în deplasare cu Eibar, 1-3, dar e mulțumit de jocul său, deși Depor ocupă locul 16, cu 19 puncte, fiind la 6 lungimi peste primul loc care duce în liga secundă.

"Cred că mi-am îmbunătăţit jocul în ultimele etape, am avut prestaţii mai bune. În ultimele 10 meciuri, am dat 7 goluri. Sper să mă menţin la acest nivel, pentru că muncesc din greu, trag din greu. Sunt serios în ceea ce fac şi sper să am rezultate pozitive şi în a doua parte a campionatului", a încheiat atacantul de 23 de ani.

7 goluri

în 20 de meciuri în La Liga are Andone pentru Deportivo în acest sezon