FOTO OFICIAL Vătăjelu a fost prezentat la Sparta » Cu ce mesaj l-a întâmpinat în vestiar un fost star al Europei: "Așa mi-a zis"

Marti, 27 Decembrie, 18:59

Bogdan Vătăjelu (23 de ani) a fost prezentat oficial la Sparta Praga și a avut deja ocazia de a face cunoștință cu Tomas Rosicky, fostul mijlocaș al celor de la Arsenal și Borussia Dortmund.

Fundașul român a semnat o înțelegere valabilă pentru trei ani și jumătate cu ocupanta locului al treilea din prima divizie cehă.

"E un pas important în cariera mea, cred că e cel mai bun lucru pentru mine şi vreau să câştig titlul cu Sparta. Sparta m-a dorit cel mai mult, a fost singurul club care m-a vrut cu adevărat, cei de aici au venit în România de multe ori să mă vadă. A fost prima şi singura opţiune pentru mine.

Prima oară când am auzit de interesul Spartei pentru mine m-am uitat pe lot, pentru că nu ştiam toţi jucătorii şi am văzut că Tomas Rosicky e aici. E o mare onoare pentru mine să joc alături de un fotbalist ca el, a jucat zece ani la Arsenal, am multe de învăţat de la el. L-am întâlnit pe Tomas în vestiar, mi-a spus că mă va susţine aici şi mă va ajuta cu tot ce am nevoie. E o provocare pt mine să mă mut în alt oraş, în altă ţară, să am alţi coechipieri", a declarat Vătăjelu pentru site-ul oficial al cehilor.

1.400.000 €este suma plătită de cehi pentru transferul fundașului stânga de la CS U Craiova