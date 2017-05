Hoban e campion în "Imperiul din capitala deșertului" » Două sezoane incredibile trăite de mijlocașul în vârstă de 34 de ani la Hapoel Be'er Sheva

Articol de — Beno David Luni, 01 Mai, 13:19

"Tricolorul" a cucerit de două ori la rând titlul în Israel. Iar micuța echipă din deșertul Negev e cunoscută azi în toată Europa. Prima femeie-patron din fotbalul israelian vrea și mai mult: "Să jucăm în grupele Champions League".

Cine ar fi crezut? Cine ar fi visat că Hapoel Be'er Sheva va cuceri Israelul, după ce, în 2013, această echipă mică din mijlocul deșertului Negev s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă? Iar acum, roș-albii câștigă titlul al doilea an la rând. Și în ce stil! Sunt campioni cu 3 runde înaintea finalului.

Au 11 puncte distanță de Maccabi Tel Aviv, regina fotbalului israelian (21 de titluri), pe care a învins-o de trei ori în acest sezon. Ultima oară, chiar sâmbătă seară, 2-1 în deplasare.

Ovidiu Hoban, 34 de ani, din 2014 la Be'er Sheva, s-a acomodat și s-a integrat fantastic la stilul lui Hapoel, joc colectiv și disciplină tactică de invidiat. Devenind unul dintre liderii formației.

Foarte apreciat de club și de antrenori. Iubit de fani pentru spiritul său de luptător. Oriunde joacă, fundaș central în sistem cu 3 stoperi sau mijlocaș în fața apărării, joacă pentru echipă. Și nu cedează niciodată. El este unul dintre punctele esențiale!

35de partide a jucat Hoban în acest sezon la Hapoel în toate competițiile: două goluri și o pasă decisivă în 2.318 minute

Tehnic, antrenorul Barak Bakhar e omul care a schimbat totul. Venit în 2015, de la Ironi Kiryat Shmona, când avea doar 35 de ani, fostul apărător le-a dat încredere jucătorilor.

I-a unit, i-a transformat într-o forță colectivă. Și Barak, cel ce i-a oferit lui Hapoel primul titlu de campioană după 4 decenii, este astăzi, la 37 de ani, cel mai bun tehnician aici. De departe.

Administrativ, Alona Barkat e cheia. Prima femeie-patron din fotbalul israelian, 47 de ani (a cumpărat clubul în 2007), investind 20 de milioane de euro.

Alona, soția unui important businessman din industria IT, vrea mai mult acum: după ce a impresionat în grupele EL, plănuiește să pătrundă în elita Ligii! "Al doilea titlu de campioni. Sunt extrem de emoționată. Văzând superba campanie din Europa League, îmi doresc să intrăm în grupele Champions League. Cred că e posibil, suntem capabili să facem acest pas mare", a declarat proprietara lui Hapoel.

Aici, la Be'er Sheva, fotbalul este religie. Și orașul e fericit. Are în sfârșit o echipă adevărată, doi ani la rând campioana Israelului. Hapoel, "Imperiul din capitala deșertului", cum este numită de presă, poate visa. Pentru Hapoel, nu mai există limite.

"Am condus detașat, am avut și zece puncte avans, dar am trecut printr-o perioadă mai puțin bună, iar Maccabi Tel Aviv ne egalase. N-am intrat în panică, ne-am revenit și am cucerit al doilea titlu consecutiv.

Cheia succesului din acest sezon: am câștigat trei meciuri directe cu Maccabi Tel Aviv, principalul rival. Asta spune totul. Vreau să mulțumesc familiei mele, care m-a susținut întotdeauna. Performanțele mele le aparțin și lor" Ovidiu Hoban