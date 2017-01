Încă un fotbalist român în Serie A » Rednic a făcut anunțul: "Are calitate, are viteză și e dorit acolo"

Vineri, 20 Ianuarie

Cristian Manea a plecat de la Mouscron, echipa antrenată de Mircea Rednic, iar antrenorul român a dezvăluit destinația tânărului fundaș de 19 ani. Fotbalistul era împrumutat la formația belgiană de la Apolon Limassol.

"Manea a jucat după ce a venit aici, dar anul acesta competițional nu a prins multe meciuri, a avut ceva probleme cu fostul antrenor, acum situația lui nu este clară. O să plece în Italia, am înțeles că este o echipă care îl vrea acolo, în prima ligă. El nu a venit nici la pregătire în Spania, am avut acolo un turneu la care el nu a participat.

Nu mă bazez pe un jucător care e cu gândul să plece. Are calitate, are viteză, foarte ofensiv, mai are de lucrat la partea defensivă. Are 19 ani, are calitate, nu îl putem judeca. Visează și el", a spus Mircea Rednic la TV Digi Sport.

"Situația lui nu e clară, am discutat cu managerul și, după ce vom vedea ce se va alege, vom mai vedea. Manea trebuie să se liniștească, să revină cu picioarele pe pământ, să joace aici, să fie 100% la antrenamente și are tot sprijinul din partea mea"

Mircea Rednic

600.000 €e cota de transfer a lui Manea, conform transfermarkt.de