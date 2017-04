Lucescu, peste Van Gaal, Tabarez și Scolari » Clasamentul interesant în care e inclus românul

romeverest • 25 Aprilie 2017, 10:55

Daca s-au luat in calcul doar numarul de trofee, indiferent de compionatele unde au fost obtinute, clasamentul pare corect. Cand insa privim valoarea acestor trofee, lucrurile se schimba radical. Spre exemplu, Van Gaal a castigat campionatele din Olanda, Spania si Germania cu Ajax, Alkmaar, Barcelona si Bayern, iar in plus a castigat Liga Campionilor Europei si Cupa Uefa !! Felipe Scolari a castigat un Campionat Mondial cu echipa Braziliei, Chiar si Tabarez are castigate campionate in America de Sud, o Copa Libertadores si in 2011 a castigat Copa America cu Uruguay, in fata Braziliei si a Argentinei !!