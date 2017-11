Mircea Lucescu a spus tot despre naționala României: "Ei sunt cei mai buni" » Ce a dezvăluit despre Șumudică

Marti, 07 Noiembrie, 09:00

Mircea Lucescu vorbește despre amicalul România - Turcia de joi, descrie planul la care lucrează la Istanbul și-l încurajează pe Contra la începutul aventurii pe banca ”tricolorilor”.

După patru partide oficiale pe banca Turciei, Mircea Lucescu bifează, joi, primul amical în fruntea "Semilunei" exact în fața României. "Aș fi vrut să jucăm pe stadionul mare de la Cluj, n-am înțeles de ce au schimbat locul. E păcat! Nu știu dacă gazonul e problema. Asta se putea regla într-o săptămână. Oricum, noi avem acest talent de a investi și apoi a abandona o construcție", spune Lucescu.

Și surprinde cu o remarcă de program: "Poate că am făcut o greșeală acceptând această partidă, fiindcă nu am timp aproape deloc pentru antrenamente. Mă gândesc dacă ar fi fost mai bine să-i țin pe jucători o săptămână în pregătire și să disput un singur amical. Dar am vrut să joc cu România, o partidă pe care nu o consider în niciun fel o provocare, ci un simplu test".

1e numărul victoriilor lui Lucescu pe banca Turciei, 1-0 cu Croația în campania CM 2018: a mai avut două eșecuri (0-2 cu Ucraina, 0-3 cu Islanda) și o remiză (2-2 cu Finlanda)

"Am obligația de a reforma echipa"

Detaliază: "Am renunțat la zece jucători din precedenta campanie, vreau să construiesc o echipă nouă, cu tineri. Nu mai poți merge pe jucători de 31-32 de ani decât dacă se vor prezenta în condiții extraordinare la ora preliminariilor. Sigur, poarta e deschisă chiar și pentru cei de 36-37 de ani, dovadă că Emre a evoluat la această vârstă, nu e o problemă. Dar am obligația de a reforma această formație, fiindcă sunt multe probleme în campionatul Turciei. Nu există, pur și simplu, jucători selecționabili între 20 și 30 de ani. E efectul faptului că s-a comis o mare greșeală când li s-a permis cluburilor să aibă câte 14 stranieri în lot".

Evită să intre însă în detalii și despre "tricolori": "Măi copii, eu sunt antrenorul Turciei, nu e corect față de Contra și față de public să vorbesc eu despre naționala României!".

"Pe Contra îl pot ajuta jucătorii cu experiență"

Punctează totuși că, "spre deosebire de mine, care trebuie să refac aproape complet o echipă, pentru Contra va fi mai mult o chestiune de consolidare a unei formații deja folosite. Nu sunt în calcule jucători noi, toți sunt supercunoscuți. Iar Cosmin are și șansa de a lucra acum cu fotbaliști care sunt titulari pe la cluburi, ceea ce nu prea era cazul în urmă cu un an sau doi. Asta e important, pentru că au acumulat experiență și-l pot ajuta pe noul selecționer".

Îl încurajează pe Contra la capitolul experiență: "Eu am început să pregătesc naționala când încă mai jucam! Fiecare om cu posibilitățile, pregătirea și entuziasmul lui. Nu există reguli la acest capitol! Ceea ce e valabil la club poate să nu fie funcțional la națională. Sau invers! Aici e vorba doar despre capacitatea fiecăruia de a exploata o oportunitate profesională. Dacă va reuși să creeze un grup bun, va aduce și rezultate".

"Tătărușanu a ales foarte bine pe Nantes"

Intră totuși în câteva comentarii legate de "tricolori". Chipciu și Stanciu? "Amândoi sunt la un nivel peste tot ce există în lotul lui Anderlecht. Nu-i judecați după un meci! Am jucat de două ori contra lor, iar pe mine Stanciu m-a eliminat cu Zenit, profitând și de greșelile inacceptabile ale lui Ivanovici. A fost decisiv!".

Și un cuvânt pentru Tătărușanu: "A făcut o alegere foarte bună cu plecarea la Nantes, mai ales că pentru un portar e esențial să joace. În Italia te judecă toți cu microscopul, orice eroare e analizată și suspectată din punctul de vedere al valorii".

"Șumudică e născut pentru campionatul Turciei"

Pentru "dubla" amicală cu România și Albania, Lucescu a adus și doi jucători aflați sub comanda lui Șumudică la Kayseri, Atila Turan (fundaș) și Deniz Türüç (mijlocaș): "Performanța lor din campionat obliga cumva să-ți îndrepți atenția către ei, mai ales că formațiile care se luptă pentru titlu, de unde e preferabil să selecționezi, au câte zece străini, precum Beșiktaș, Galata, Fener sau Bașakșehir. Iar după dezastrul de la debut, pentru Șumudică a urmat o perioadă bună. A modificat sistemul, l-a adus pe Kucher, care i-a schimbat organizarea defensivă. În plus, el parcă e făcut pentru campionatul turc sub aspectul manifestărilor, emoțiilor, atitudinii".