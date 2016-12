Mircea Lucescu e sigur că a dat lovitura cu unul dintre fotbaliștii săi: "E cel mai bun din campionat"

Miercuri, 28 Decembrie, 19:56

Mircea Lucescu, antrenorul lui Zenit, a acordat un interviu pentru site-ul clubului rus. Tehnicianul român e convins că brazilianul Giuliano Victor, jucător adus după venirea sa în Rusia, va fi un fotbalist de clasă.

"Brazilienii aduc întotdeauna o notă de fantezie și de improvizație. Eu l-am dorit personal la Zenit și cred că acum Giuliano (26 de ani/mijlocaș central) e cel mai bun fotbalist din campionat și sunt sigur că în viitor va reuși și mai mult", a declarat Lucescu.

"Il Luce" a vorbit și despre descoperirile sale în materie de fotbaliști: "La Șahtior am făcut la fel, cu Timosciuk, Mhitarian și Cigrinski. Totul e o problemă de investiție în talent, nu în naționalitate. Am avut ocazia să lucrez cu jucători de la o vârstă foarte fragedă, așa că i-am putut modela așa cum am vrut. În România, am avut jucători care erau urmăriți în toată Europa. În Italia s-a întâmplat la fel cu Pirlo.

Relația mea cu jucătorii tineri e la nivel mental. E foarte interesant să grăbești procesul dezvoltării lor. Cred că din acest motiv am fost invitat la Zenit. Când am preluat echipa, media de vârstă a jucătorilor era de 28 de ani".