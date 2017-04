Performanță uriașă pentru un antrenor român » A câștigat pentru a doua oară titlul de campion și are toți fanii la picioare!

Articol de — Andrei Crăiţoiu Duminica, 30 Aprilie

Ciprian Panait este actualul antrenor al echipei olimpice U21 de la Al Hilal, doctor în Educație Fizică și Sport, absolvent al UNEFS cu nota 10, a devent în această seară pentru a doua oară campion în Arabia Saudită!

Panait a lucrat la mai multe echipe din România, printre care Rapid și FC Vaslui.

Echipa pe care o antrenează a câștigat în ultima etapă cu 3-0 în fața celor de la Al Shabab și si-a adjudecat oficial titlul de campion la U21 cu Al Hilal! Este pentru al doilea an consecutiv când Panait reușește această performanță și le "fură" din nou titlul celor de la Al Shabab.

"Este o seară magică pentru mine, sunt atât de fericit. A fost un an greu, am muncit mult alături de cei din echipă, dar până la urmă am reușit o performanță incredibilă!

Am scris istorie la Al Hilal, sunt fericit că am decis să rămână aici acum câteva luni, atunci când am avut mai multe oferte! Al Hilal e familia mea, e clubul pe care-l iubesc și pentru care voi lupta și voi încerca să facem performanță la ce mai înalt nivel!

Mă simt foarte bine la Al Hilal și vreau să le mulțumesc Înălțimii Sale Regale, Prințul Nawaf bin Saad, dar și managerului echipei, Fahad Mfarage, pentru că mi-au dat încredere! E o seară minunată pe care o dedic tuturor fanilor acestei echipe minunate", a declarat Panait în exclusivitate pentru GSP.RO.

În urmă cu doar două luni pe adresa lui Al Hilal au existat mai multe oferte tentante, dar de fiecare dată a refuzat. Au existat discuții cu echipe din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, dar și din Qatar.

Panait a avut şansa să stea şi pe banca primei echipe, ca interimar în actualul sezon, iar în cele 7 etape în care a condus echipa, nu a pierdut niciun meci.