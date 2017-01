Plecarea de la Steaua l-a schimbat: "La fiecare meci alerg cel mai mult!"

Duminica, 22 Ianuarie

Cristi Tănase a jucat aproape toate meciurile lui Karabukspor în acest sezon și spune că este jucătorul care aleargă cel mai mult în echipa care a învins ieri Galatasaray cu 2-1 (detalii AICI).

În cele 15 partide jucate pentru Karabukspor în acest sezon, Tănase a marcat o dată și a dat o pasă decizivă.

"Eu alerg foarte mult, după meci ni se trimite statistica legată de cât alergăm și la fiecare meci eu alerg cel mai mult, am cei mai mulți kilometri, cam 12 km pe meci. Este foarte mult. La Steaua alergam sub 10 kilometri pe meci.

În ultimele partide am jucat mijlocaș central, îmi place acest post, deși eu mă simt cel mai bine pe stânga. Am jucat aproape toate meciurile. Doar când am fost suspendat și accidentat nu am jucat. Avem și un antrenor care ne cere să alergăm foarte mult", a spus mijlocașul de 29 de ani pentru TV Digi Sport.

La formația turcă mai evoluează Găman, Latovlevici și Marius Alexe. Nou-promovata Karabukspor este pe locul 9 în prima ligă din Turcia, cu 24 de puncte.