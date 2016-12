Prezență exotică în naționala României? Are origini sud-coreene și joacă la Sassuolo! Are deja prezențe la tineretul României și idolii lui NU sunt nici Ronaldo, nici Messi

Duminica, 25 Decembrie, 13:27

România s-ar putea baza în viitor pe un fotbalist cu origine sud-coreeană. Kim Du-Ho Hery este din Craiova și deja evoluează pentru naționala U19.

Atacantul care încă nu a împlinit 18 ani speră să joace în curând la echipa mare a lui Sassuolo.

Tatăl său a ajuns în România acum 20 de ani și s-a stabilit la Craiova. Puștiul a început fotbalul la Școala lui Gică Popescu și a trecut și pe la Academia Hagi.

"Este o mândrie că sunt român și că pot reprezenta România. De asemenea mă bucur nespus că am ajuns la națională. Am încredere că într-un an jumătate pot juca la prima echipă a lui Sassuolo.

Fotbalistul meu favorit este Gregoire Defrel ( atacant de 25 de ani francez). Echipa favorită este Sassuolo", a zis Kim Hery pentru TV DolceSport.