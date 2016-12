Stanciu și-a pus dorința pentru anul 2017 » Două obiective majore pentru starul naționalei

Miercuri, 28 Decembrie, 20:36

Nicolae Stanciu a impresionat în 2016 și a reușit să se transfere la Anderlecht și să se impună ca titular la echipa națională.

Mijlocașul de 23 de ani a vorbit despre planurile pe care le care pentru anul viitorul și a recunoscut că 2016 a fost cel mai bun an din cariera lui. Acesta a declarat că vrea să câștige campionatul cu Anderlecht și să se califice cu naționala la CM 2018.

"Într-adevăr, a fost cel mai bun an al meu de până acum. Am reușit să joc la un turneu final, chiar în meciul de deschidere. Am reușit o dublă manșă incredibila contra Spartei Praga, în care am bifat calificarea în grupele Europa League cu Steaua. Și toată munca a fost încununată cu un transfer la o echipa importantă a Europei, Anderlecht.

Îmi doresc ca anul ce vine să fie mult mai bun decât 2016. Cel mai important e să fiu sănătos pentru că după le pot face pe toate. Îmi doresc mult să câștig campionatul aici în Belgia și să reușim calificarea la baraj cu naționala", a spus Stanciu pentru absport.ro.

7.800.000 €a plătit Anderlecht pentru Stanciu, Steaua urmând să mai primească 2 milioane de euro

Stanciu a jucat 23 de meciuri la Anderlecht și a marcat 6 goluri, oferind și 4 pase de gol.