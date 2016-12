Un român inclus în cel mai bun ”11” al transferurilor din țara în care joacă acum

Miercuri, 28 Decembrie, 17:09

Iasmin Latovlevici a avut jocuri bune la Karabukspor din vară de când a plecat de la Steaua, iar realizările sale au fost apreciate de turci.

Fundașul român a fost inclus de turcii de la Opta Can în echipa ideală a jucătorilor transferați în vară în prima ligă din Turcia. Alături de fostul stelist sunt nume de marcă precum Skrtel, Lens sau Vagner Love.

Iată primul "11": Karcemarskas - Lopes, Skrtel, Durica, Latovlevici- Tolga, Koman - Lens, Kadah, Under - Love

Karabukspor ocupă locul 11 în campionatul Turciei cu 18 puncte.

