VIDEO Vlad Dragomir s-a impus în fața lui Gardoș, în duelul românilor din Anglia » Vezi ce au făcut cei doi

Luni, 16 Ianuarie

Florin Gardoș a fost titular în partida pe care formația de rezerve a lui Southampton a pierdut-o, scor 1-3, în fața echipei similare a celor de la Arsenal. Vlad Dragomir a fost rezervă la oaspeți.

Golul gazdelor a fost marcat de Afolabi (min. 40), în timp ce pentru Arsenal au marcat Mavididi (min. 59), Nketiah (min. 80) și Willock (min. 83).

Grație aceste victorii, Arsenal s-a instalat pe poziția a cincea în Premier League 2, în timp ce Southampton a rămas pe locul 8.

Echipele de start:

Southampton U23: Parkes; Valery; Gardoș; Jones; Vokins; Little; Slattery; O'Connor; Isgrove; Afolabi; Johnson

Arsenal U23: Keto, Johnson, Bielik, Sheaf, Bramall, Maitland-Niles, Reine-Adelaide, Nelson, Mavididi, Willock, Akpom

✅ Pace

✅ Control

✅ Composure@ChrissyWillock7 wraps up all three points for #AFCU23 pic.twitter.com/rf8T3BbkhD