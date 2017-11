Bufnița la care visa » Adelina Boguș, campioana mondială la canotaj, a salvat o bufniță: "Mereu am vrut una! Îmi aduce noroc"

Articol de — Marian Ursescu Joi, 09 Noiembrie, 13:03

Adelina Boguș, campioana mondială din barca de 8 plus 1 a României, a găsit pasărea cu aripa ruptă. A luat-o, a operat-o și acum îi e greu să se despartă de ea.

Iubitoare de animale, Adelina Boguș, campioana mondială din barca de 8 plus 1 a României, avea acasă până de curând un cățel. Alb, bichon havanez. Dăruit de Cosmin, actualul soț, și el fost canotor. "Îl cheamă Sesto, pentru că omul de la care l-am luat, ne-a spus că a fost aș șaselea pui", a dezvăluit Adelina. De curând însă, familiei Boguș i s-a mai adăugat un nou membru. O...bufniță!

"Dintotdeauna mi-am dorit o bufniță!"

Canotoarea frapează prin declarațiile ei. "Am visat mereu să am o bufniță! Și uite că Dumnezeu mi-a adus-o", spune foarte serios sportiva. Cum a găsit-o? "Mergeam acasă, spre Câmpulung Moldovenesc, cu mașina. Și pe la Păltinoasa, era pe mijlocul drumului. Seara. Am crezut că e moartă, dar am oprit și am văzut că trăiește. Avea însă aripa ruptă", povestește Adelina.

A luat-o și a dus-o la doctorul veterinar. "Am operat-o, i-a băgat tijă în aripă". A plătit 200 de lei costul operației. Dar e fericită. Pentru că și bufnița s-a schimbat, pare și ea fericită. "La început, când am găsit-o, era tot timpul zgribulită așa, cu capul în jos. Acum e altfel, e vioaie", afirmă componenta bărcii de 8 plus 1.

Nu e prietenă cu Sesto

Cu bichonul haavanez nu e deloc prietenă. "Se cam evită. Când am luat-o, câinele a fost curios, s-a dus la ea. Cred că l-a atins cu gheara, și de atunci nu se mai duce la ea. E gelos când o țin în brațe", spune Adelina.

Canotoarea se întreabă dacă o fi a cuiva. "Nu știu, dar e foarte cuminte, ascultătoare. Doctorul care a operat-o ne-a spus că a mai tratat o bufniță, dar că era sălbatică rău, l-a mușcat, lovea din picioare. Asta a mea, nimic".

Bufnița are în fiecare seară, în meniu, carne. "Îi frig piept de pui, carne de oaie. I le tai bucățele, le mănâncă de nu are nici o treabă. Bea și apă. Singurul lucru care i-l dau cu forța e antibioticul. Îl pun într-o seringă și i-l dau pe gât", mărturisește Adelina.

Vrea să-i dea drumul unde a găsit-o

Adelina Boguș spune că întotdeauna și-a dorit o bufniță ca animal de companie. "Citeam despre ele, ce mănâncă, unde dorm, cum trăiesc. Am văzut însă că trebuie să-i dai animale vii și atunci am renunțat".

I-a dat și un nume noului locatar. "Îi zicem Trixi. Dar nu știu ce e, femelă sau mascul, nu a știut nici doctorul. Nici măcar dacă e pui sau adult".

A găsit-o acum 20 de zile. În maximum o lună aripa i se va reface și nu va mai trebui să stea cu ea bandajată. "Va trebui să-i dăm apoi calciu, să se prindă bine osul rupt. Apoi, de Crăciun, când mergem iar în Bucovina, o să o luăm și o să-i dăm drumul în locul unde am găsit-o", mărturisește Adelina Boguș.

Și-ar fi dorit enorm să o păstreze, dar știe că ar chinui-o, că nu ar fi în mediul ei. "M-am documentat și am văzut că ea nu migrează, se învârte maximum 10 kilometri în jurul cuibului. De asta m-am hotărât să o duc înapoi, la Păltinoasa", adaugă sportiva.

"Nu aduce ghinion!"

Deși mulți spun că dacă vezi o bufniță ai ghinion, Adelina Boguș nu e superstițioasă și nu crede în astfel de lucruri. "Bufnița mie îmi aduce noroc. Mi-am tatuat una și pe picior. Înainte de a o găsi pe cea adevărată. Așa că nu cred în baliverne", spune ea. Lui Trixi i-a luat și cușcă, pentru că noaptea nu mai e cuminte. "Dacă ziua doarme, noaptea devine activă, e doar pasăre de noapte. Face niște zgomote ciudate, are un pocnit specific. Și atunci o băgăm în cușcă", spune Adelina. Cosmin, soțul Adelinei, a sunat și la o asociație de protejarea animalelor. "Am vrut să stea la ei o perioadă, să-i plătim noi tratamentul, dar apoi să ne-o dea să o ducem înapoi. Am renunțat însă pentru că i-au spus că dacă o ducem la ei, nu ne-o mai dă înapoi", a povestit canotoarea.

Cea mai veche în barcă

Adelina Boguș (29 de ani) este cea mai veche componentă a bărcii de 8 plus 1 a României, care a câștigat în luna septembrie titlul mondial la Sarasota (SUA). Adelina e componentă a bărcii din 2009! În cei opt ani de competiții, are un palmares impresionant: de 6 ori campioană europeană, campioană mondială și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio 2016. Mai are însă un argint mondial și un bronz la campionatele lumii, plus o medalie de bronz la Europene. A mai cucerit medalii și la dublu rame, dar și cu barca de patru vâsle.

14 medalii la Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice are în palmares Adelina Boguș