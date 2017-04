Nu glumi cu Mia! S-a pregătit într-un cantonament de Muay Thai cu profesioniști!

Marti, 25 Aprilie, 13:37

Super modelul Mia Kang, care a câștigat concursul manechinelor Sports Illustrated în 2016, are un traseu rar vazut. Ju mătate coreeană, jumătate britanică, bruneta de foc s-a născut și a crescut în Hong Kong, are pașaport elvețian și trăiește acum la New York. Licențiată în Finanțe la University of London, Mia, 26 de ani, iubește artele marțiale: practică de 5 ani Muay Thai, pregătindu-se 9 luni în Thailanda într-un cantonament alături de boxeri profesioniști.