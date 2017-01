După ce a fost acuzată că s-a dopat cu Meldonium și nu a putut merge la JO, Mirela Lavric a fost declarată nevinovată! Prima reacție a atletei

animus.domini • 16 Ianuarie 2017, 20:06

Postat de mickey13 pe 16 Ianuarie 2017, 15:50 Toata valva asta cu meldoniumul a fost facuta de USA sa mai scape de niste competitori din tarile bananiere, ca Romania, Rusia, etc. Dau doar cele 2 exemple, ca nu stiu situatia altor tari. Ei au descoperit alte substante care au (probabil) aceleasi efecte ca meldoniumul, doar ca (inca) nu sunt pe lista neagra. Nu stiu ce-ar fi facut Mirela la Rio, dar, cu siguranta, neparticiparea i-a facut numai rau. Instanta care a pedepsit-o initial ar trebui sa-i plateasca toate drepturile pe care le-ar fi avut daca ar fi castigat aurul olimpic! M-am saturat de tot felul de organizatii, comitete si comtii, care acuza, suspenda si apoi... "pardon", am gresit; mergi mai departe. Nu nene! Ai gresit, despagubeste-ma! Pana nu vor fi castigate aceste drepturi in justitie, astia se vor juca cu vietile unor oameni...

Foarte bine ai punctat la asta m-am gandit si eu dupa ce am citit articolul in afara de daunele materiale ar putea cere si niste daune morale ddaune pt imaginea ei dar asta depinde de ea ,ea trebuie in civil sa ceara lucrurile astea.