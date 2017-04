EXCLUSIV Tradiția merge mai departe » Povestea unei familii de români care își dedică viața automobilismului

Articol de — Vlad Nedelea Vineri, 28 Aprilie, 09:17

"E cel mai greu weekend din cariera mea în automobilism", spune George Grigorescu, omul care în anii '90 făcea senzație atât la raliu, cât și la viteză în coastă. Acum, emoțiile s-au mutat de partea cealaltă a volanului, iar fiica, Patricia (28 de ani), și micuțul Tudor, de numai 8 ani, duc mai departe tradiția familiei.

Ambii vor avea cursă în weekend. Tudor își va face debutul în karting, urmând să ia startul chiar astăzi în prima etapă a Campionatului Național, la clasa karturi electrice, o premieră în cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv.

"Dacă ai ști cum am sufletul. Tudor e la prima lui participare, pe Patricia nu am lăsat-o niciodată singură la viteză în coastă”, spune George (58 de ani), care are peste 3 decenii în automobilismul sportiv profesionist, ultima cursă în urmă cu numai câțiva ani. În prezent, George Grigorescu este organizatorul Cupei Dacia la raliu și președintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), însă finalul de săptămână este dedicat susținerii celor doi tineri piloți ai familiei.

Patricia a intrat în lumea automobilismului pe când avea doar 6 ani. A fost ani la rând pe podiumul campionatelor de karting și a devenit ulterior o prezență constantă la etapele de viteză în coastă. A fost nevoită să ia o pauză, deoarece a terminat liceul și și-a continuat studiile de design și cinematografie în Franța.

"Am stat 5 ani, dar îți dai seama că microbul rămâne. Am fost prezentă la mai multe etape de rally cross acolo. Totuși, abia așteptam viteza în coastă de la noi”, spune Patricia, una dintre puținele reprezentante ale sexului feminin în motorsportul românesc. Acum, atunci când nu este pe circuit, aceasta lucrează cu cele mai mare case de producție cinematografică din România.

"Oamenii din automobilism s-au obișnuit cu mine. Practic, de când mă știu sunt în lumea asta”, spune cea care în weekend se va număra printre cei 100 de piloți care vor lua startul în prima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop, care se va desfășura la Râșnov.

În prima zi va trebui să se descurce doar cu mecanicii, deoarece tatăl și fratele ei vor fi la Tunari, pe circuitul AmcKart, unde Tudor își va face debutul în karting. "Am avut ședință în familie" spune, în glumă, George.

Astfel, astăzi și mâine, îl va susține pe Tudor la Tunari, iar de mâine seară toată familia va fi prezentă la Râșnov. Iar pentru George Grigorescu înseamnă o nouă cursă. Una în care emoțiile și bucuria de a-și susține urmașii sunt la fel de mari ca atunci când câștiga cursele de raliu sau viteză în coastă.