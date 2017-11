N-a învățat nimic! A stat în comă după o supradoză de droguri, dar acum a recidivat: găsit inconștient într-un club din Los Angeles

Luni, 06 Noiembrie, 17:59

Povestea incredibilă a fostului baschetbalist Lamar Odom nu are cum să-i lase indiferenți pe pasionații de baschet.

Problemele grave pe care acesta le-a avut în trecut cu drogurile au fost aproape să-l ucidă, dar pare că fostul sportiv nu a învățat nimic din momentele cumplite prin care a trecut în 2015.

Duminică dimineața, cu o zi înainte să împlinească 38 de ani, Lamar Odom a fost găsit inconștient într-un club din Los Angeles.

Lamar Odom Collapses at Nightclub, Security Rushes to Help https://t.co/tGR06BYdys