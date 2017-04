Arnold a asistat la meciul anului în box » Reacția lui Schwarzenegger după ce l-a văzut KO pe Kliciko

Duminica, 30 Aprilie, 09:29

Arnold Schwarzenegger a văzut pe viu meciul anului în box disputat pe Wembley între Anthony Joshua si Vladimir Kliciko.

După meci, celebrul actor s-a arătat surprins de KO-ul primit de Klitschko în repriza a 11-a.

"A fost una dintre cele mai captivante lupte pe care le-am văzut vreodată. Felicitări lui Joshua pentru victorie și lul Kliciko pentru lupta uimitoare. Sper că va exista revanșa", a fost reacția lui Arnold pe Twitter.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8