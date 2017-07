VIDEO + FOTO 4 reacții după prima etapă a Turului Franței » Sky domină, Quintana rămâne singur, iar francezii speră

Sambata, 01 Iulie

Prima etapă a ediției din 2017 din Turul Franței a fost una plină de surprize. Geraint Thomas (SKY) a fost cel mai bun în contratimpul de 14 km de la Dusseldorf, în timp ce Movistar a avut o zi groaznică.

Geraint Thomas a obținut prima sa victorie într-un Mare Tur, terminând contratimpul în 16 minute și 4 secunde.

"Vreau să le mulțumesc tuturor pentru sprijin. Nu am crezut că am vreo șansă. Este un vis devenit realitate, prima mea etapă de Mare Tur. Nu mai am cuvinte. Este o zi excepțională" - Geraint Thomas

Hey Geraint, what does it mean to wear yellow? pic.twitter.com/3LjgqAtIvN — Le Tour de France UK (@letour_uk) July 1, 2017

Alejandro Valverde, principalul locotenent al lui Quintana, a abandonat.

A bad crash for Alejandro Valverde - Watch LIVE now on @ITV4 pic.twitter.com/TQwXgzVnjF — ITV Cycling (@itvcycling) July 1, 2017

SKY dovedește încă o dată că este cea mai sudată echipă. Primele reacții ale rutierilor formației britanice spun tot.

Sunt foarte fericit. A fost o primă etapă perfectă. Mă bucur enorm să îl văd pe Geraint Thomas în tricoul galben. - Chris Froome

"O etapă dificilă. Să îi țintem pumnii strânși lui Chris Froome pentru etape viitoare. Hai #TeamSky" - Michał Kwiatkowski

Favoritul francezilor, Romain Bardet, a încercat să-și "păcălească" rivalii.