VIDEO Trebuia Sagan dat afară din Turul Franței? Revoltă între rutierii de elită din pluton

Miercuri, 05 Iulie, 09:53

Peter Sagan, ciclistul de 27 de ani al celor de la Bora, a fost exclus din Turul Franței în urma unei presupuse lovituri aplicate lui Marc Cavandish (Dimension Data). Decizia comisarilor de cursă a împărțit universul ciclist în două tabere.

Andre Greipel (Lotto Soudal), unul dintre sprinterii de top din plutonul profesionist, a fost inițial cel mai mare contestatar al acțiunii lui Sagan. După vizionarea reluărilor, Greipel și-a schimbat radical opinia: "Ar fi trebuit văd imaginile înainte să mă pronunț. Îmi cer scuze față de Peter Sagan. Cred că decizia juraților a fost mult prea dură".

A closer look to the crash#TDF2017

pic.twitter.com/cjglibXbEY