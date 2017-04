Finala cu suspine » Ponor și Iodache concurează la bârnă: o probă care s-a lăsat în trecut cu multe lacrimi

Articol de — Roxana Fleşeru, Raed Krishan (foto) Sambata, 22 Aprilie

În trecutul celor două gimnaste române care vor concura la bârnă se află multe momente frumoase, dar și unele care s-au lăsat cu lacrimi.

Bârna e un aparat greu de îmblânzit și foarte selectiv. România a avut mereu gimnaste care au știut cum să-l domine. Printre ele, și cele care vor încerca mâine să-și completeze palmaresul bogat în medalii.

Cătălina Ponor s-a calificat în finală de pe poziția a patra, dar a avut unele probleme, după ce la încălzire s-a accidentat la glezna dreaptă. Cu toate acestea, a dus exercițiul până la capăt și va încerca să-și mai pună în palmaresul bogat încă o medalie.

Românca în vârstă de 29 de ani a urcat de patru ori pe prima treaptă a podiumului european, lucru pe care nicio altă gimnastă nu a reușit să-l facă.

Ponor, cea mai titrată

Dintre cele opt sportive care se vor întrece la Cluj, Ponor are cei mai mulți ani și cele mai multe medalii la toate cele trei competiții majore: Europene, Mondiale și Olimpiadă.

Bârna i-a adus româncei multe bucurii, dar și momente mai triste, cum a fost la CM din 2007, când emoțiile au copleșit-o și, pentru prima oară în cariera sa, a depășit cele 90 de secunde destinate exercițiului. Apoi, la Jocurile Olimpice de la Londra, câteva greșeli au trimis-o pe poziția a patra, chiar dacă a avut aceeași notă ca americanca Aly Raisman.

Ponor este campioana olimpică de la bârnă din 2004, de la Atena, acolo unde a adunat trei distincții de această culoare. Cea mai mare absență din cariera româncei este aurul mondial, unul de care a fost aproape la CM 2003 și 2005.

Unde duc emoțiile

Larisa Iordache, 20 de ani, a avut un exercițiu extrem de valoros și, în consecință, a primit cea mai mare notă din calificări la bârnă.

"A fost bine, dar pot și mai mult. Sper să fie și mai bine în finală, să mă concentrez cât pot eu de bine. Emoțiile au fost plăcute, am simțit un vibe foarte bun de când am intrat la sărituri, chiar dacă nu am concurat, oamenii au fost foarte călduroși cu noi. Și ne-am bucurat foarte tare, chiar când am ieșit din sală am zis "Wow, toată lumea e cu noi!"", a spus Larisa Iordache după calificări.

Deși îi place să evolueze la acest aparat, Larisa a avut parte de multe momente triste după finalele în care a evoluat la acest aparat.

În 2013, la Campionatele Mondiale de la Antwerp, deși se calificase cu prima notă, ea a încheiat concursul din finală pe poziția a patra. Și tot bârna a fost cea care a scos-o din calcule pentru un loc pe podium la individual compus la aceeași competiție.

La începutul anului însă, Larisa reușise să cucerească aurul la Campionatele Europene de la Moscova.

Luptă strânsă

În următorul an, la CM de la Nanning, Iordache a urcat pe podium la individual compus și, deși se calificase cu nota a doua în ultimul act la bârnă, nu a prins nicio medalie pentru că a ratat. Așa că relația oricărei gimnaste cu bârna e una de iubire-ură, pentru că bucata lată de zece centimetri e mereu capricioasă.

Cele două românce se vor lupta pentru medalii în Sala Polivalentă de la Cluj cu Sanne Wevers, campioana olimpică de la Rio, cea care a obținut a doua notă în calificări, cu surorile Downie sau cu franțuzoaica Marine Boyer, medaliată cu argint la CE 2016.

În ultimul act, se pornește de la zero și totul e posibil la un aparat ca bârna.

Lista de start în finala de la bârnă

Ellie Downie (Marea Britanie)

Eythora Thorsdottir (Olanda)

Larisa Iordache (România)

Cătălina Ponor (România)

Sanne Wevers (Olanda)

Marine Boyer (Franța)

Tabea Alt (Germania)

Becky Downie (Marea Britanie)

2campioane olimpice la bârnă vor concura în finala de la Cluj-Napoca: Cătălina Ponor și Sanne Wevers



5medalii europene are Cătălina Ponor la bârnă: patru de aur și una de bronz



3medalii europene are Larisa Iordache în palmares: una de aur și două de argint



40de medalii au cucerit gimnastele române la Campionatele Europene de-a lungul istoriei



Alte știri de la Europene:

Premiere lângă sol



Nadia Comăneci și Sonia Iovan au fost premiate ieri de Federația Română de Gimnastică. Cele două foste gimnaste au primit flori și plachete într-o ceremonie menită să onoreze realizările lor. Comentatorul Cristian Țopescu a fost și el onorat în festivitatea care a avut loc lângă sol.

Sonia Iovan, 81 de ani, este una dintre cele două gimnaste din România care au reușit să urce pe podium la CE din 1957, ediție organizată la București. "Vreau să-i mulțumesc Soniei Iovan că ne-a inspirat și lui Cristian Țopescu că a dat voce sportului nostru, iar vouă, spectatorilor că sunteți alături de noi și ne faceți să ne simțim ca acasă", a spus Nadia.



Verniaiev în frunte



Ieri, s-au decernat primele medalii la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca, iar cei care le-au atins primii au fost băieții care au concurat la individual compus.

În competiția gimnaștilor compleți s-a impus favoritul Oleg Verniaiev cu punctaj total de 85,866, el fiind urmat de rusul Artur Dalaloian 85,498 și de britanicul James Hall (84,664).

Verniaiev este la al doilea aur la individual compus, după cel cucerit în 2015 la Montpellier.