FOTO Larisa Iordache face rezumatul zilei după ce s-a calificat în finala de la bârnă: "A fost o zi stresantă"

Articol de — Roxana Fleşeru Joi, 20 Aprilie, 22:37

Larisa Iordache e mulțumită de evoluția sa la bârna la Campionatele Europene, dar spune că se poate un exercițiu și mai bun.

Gimnasta noastră s-a calificat în finala de duminică de la bârnă de la Campionatele Europene de la Cluj cu cea mai mare notă din concurs.

"A fost o zi plăcută. A fost bine la bârnă, dar pot și mai bine și sper să fie și mai bine în finală, să mă concentrez cât pot eu de bine. Emoțiile au fost plăcute, am simțit un vibe foarte bun de când am intrat la sărituri, chiar dacă nu am concurat, oamenii au fost foarte călduroși cu noi. Și ne-am bucurat foarte tare, chiar când am ieșit din sală am zis wow, toată lumea e cu noi", a spus Larisa.

"AM DORMIT UN PIC CIUDAT"

Ea a revenit la Campionatele Europene după o pauză de doi ani, una cauzată de accidentări și recunoaște că a fost o zi altfel.

"Am dormit un pic ciudat, nu prea am avut somn, apoi am avut antrenament dimineața, m-am dezmorțit un pic . Am fost un pic aiurită cu vremea de afară, chiar am zis că e o glumă, așteptam cadou de Crăciun, dar trebuie să mai aștept puțin până duminică. Am avut o zi stresantă într-un fel, abia așteptam să vin la sală să intru pe aparate și să-mi consum energia", a completat ea.

România le mai are în finalele CE pe Olivia Cîmpian și Ioana Crișan în finala de la individual de vineri și pe Cătălina Ponor tot la bârnă.