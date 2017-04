GALERIE FOTO Doar Drăgulescu în finale la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca: "Vreau să mi se cânte imnul"

Articol de — Roxana Fleşeru Miercuri, 19 Aprilie, 22:12

Din cei șase gimnaști români care au evoluat miercuri în calificări doar Marian Drăgulescu a reușit să se califice în finale, la sărituri și sol

Marian Drăgulescu despre...

...evoluția din calificări: "M-am simțit foarte bine, totul a fost frumos, mă bucur că am reușit să-mi stăpânesc emoțiile și am avut evoluțiile pe care mi le-am dorit. În competiții toată lumea își dorește o medalie, a fost greu mai ales că au fost 60-70 de concurenți pe fiecare aparat. Cea mai mică greșeală, cel mai mic pas în afara solului te poate scoate din finală. Mă bucur că acum a ieșit treaba cum mi-am dorit și Doamne ajută să prind o zi bună și în finale și să cânte imnul.

...accidentarea lui Laurențiu Nistor: "Este bine, eu i-am urmărit de la televizor și am înțeles că a fost la spital, bine că nu a fost un șoc, că nu a picat în cap, s-a întins un pic, i s-a blocat respirația. L-am văzut apoi la hotel și e totul ok. Și Vlad Cotuna a avut unele probleme pentru că a făcut desprinderea un pic aproape și s-a lovit în piept la bară, dar e ok"

...faptul că este singurul român în finale: "Au fost aproape și colegii mei, este multă muncă de crescut la valoarea exercițiilor, la nota de plecare și mai multe competiții să prindă experiență. Eu cred că marea lor problemă astăzi a fost faptul că nu au reușit să-și gestioneze emoțiile și energia pentru că de muncit, au muncit, exercițiile le-au făcut bine acasă. Într-o competiție de genul acesta toți gimnaștii vin foarte bine pregătiți și de obicei concursul e o loterie a nervilor, un război psihologic care reușește să se concentreze cel mai bine în secunda respectivă reușește"

Ioan Suciu (antrenorul echipei României) despre...

... evoluția gimnaștilor săi: "Dacă vorbim doar despre Marian Drăgulescu mă declar mulțumit, dar dacă vorbim și de ceilalți mai avem multe lucruri de șlefuit pe partea de stăpânire a emoțiilor. S-a multiplicat starea de emoție și pur și simplu nu au reușit, pentru că partea de pregătire a fost ca la carte, iar acesta a fost factorul care i-a scos din finale

...accidentarea lui Laurențiu Nistor: "A fost primul român în concurs, iar primul aparat a fost bară fixă, un aparat care poate fi comparat cu bârna numită și puntea suspinelor. Cred eu că are anumite circumstanțe și presiunea și-a spus cuvântul"

...evoluția lui Drăgulescu în finale: "E foarte important cum gestionăm următoarele zile, în finale se pleacă de la zero, presiunea va fi cu totul alta, din câte știu sala va fi plină, încerc să-mi imaginez ce va fi la finale. Am încredere în forțele lui Marian că va reuși să gestioneze aceea presiune"

... dacă gimnastului Ioan Suciu i-ar fi plăcut să evolueze în fața publicului român: "Din fericire gimnastul Ion Suciu și-a încheiat cariera și a început o altă carieră și mai frumoasă cred eu sau cel puțin la fel de frumoasă, mi-ar plăcea să mă bucur cu Marian și cu ceilalți sportivi de reușitele viitoare"