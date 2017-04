Marian Drăgulescu se gândește la JO de la Tokyo din 2020: ”Am nevoie de sănătate, plăcere și motivație”

Articol de — Roxana Fleşeru Sambata, 22 Aprilie, 19:40

Gimnastul în vârstă de 36 de ani spune că acestea sunt cele trei elemente care-i trebuie pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

Aurul cucerit de Marian Drăgulescu atrage atenția și spre singurul aur care lipsește din cariera gimnastului. Tricolorul nu a reușit niciodată să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice. Marian a participat la trei ediții ale JO, Atena 2004, Beijing 2008 și Rio 2016, și a adunat trei medalii. Un argint la sol și două bronzuri cu echipa și la sărituri în 2004. În finala de la sol, el a primit aceeași notă cu a ocupantului primului loc, dar cum la JO nu se acordă medalii la egalitate, s-a ajuns până la ultimul criteriu pentru a-i departaja pe cei doi. În Brazilia, anul trecut, a ocupat locul al patrulea la sărituri, el având aceeași medie cu a japonezului Kenzo Shirai.

În toată euforia de sâmbătă, Drăgulescu a fost întrebat dacă se gândește să continue cu gimnastica până în 2020, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde ar putea să-și completeze palmaresul. "Mă gândesc. Am nevoie de sănătate, plăcere și motivație. Însă în momentul de față mă gândesc doar la următorul concurs, la Campionatele Mondiale din Canada. O iau și eu pas cu pas", a spus Marian Drăgulescu

Medalia cu numărul 30

El a cucerit a 30-a medalie la cele trei competiții majore. Gimnastul, care în luna decembrie va împlini 37 de ani, are pe lângă cele trei distincții de la Jocurile Olimpice și zece la Campionatele Mondiale plus cele șaptesprezece la Campionatele Europene.

"Știu că este a zecea mea medalie de aur la Europene, mai am cinci de argint și două de bronz. Oricând pot să deschid un muzeu cu medaliile pe care le-am cucerit" Marian Drăgulescu

A întrecut-o pe Nadia

Medalia de aur de la Cluj-Napoca este a cucerită de Marian Drăgulescu în competițiile europene. "Chiar e aur, pentru că mi-au spus că e suflată cu aur, pe când celelalte pe care le am nu sunt așa", a spus el. Cu această distincție, Drăgulescu a întrecut-o pe Nadia Comăneci la numărul de medalii de aur la CE, gimnasta adunând în carieră nouă distincții de această culoare și având un total de 12.

DUMINICĂ, o nouă șansă

Marian Drăgulescu mai are o șansă să urce pe podium la aceste Campionate Europene de la Cluj-Napoca. El s-a calificat cu prima medie în finala de la sărituri, care începe duminică, de la 13:30. Românul va fi în ultimul act, în care s-au mai calificat sportivi valoroși ca Iogor Radivilov, Artur Dalaloian sau Oleg Verniaiev. "Sper să mă simt foarte bine și duminică. Oricum, voi lupta pentru medalie", a spus Drăgulescu. Marian are deja o săritură care-i poartă numele și încearcă să mai inventeze una, dar din cauza durerilor la spate nu a antrenat-o destul. "Ori de câte ori am sărit-o trebuia să stau 4-5 zile să mă refac. Poate voi găsi o soluție să antrenez mai mult noua mea săritură. Am ales însă ca strategie să merg mai mult pe execuție și să fac totul cât mai corect", a explicat el.