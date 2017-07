O gimnastă din lotul național al României a decis să reprezinte Ungaria în competiții: "Acolo există o altă abordare față de sportivi" » Ce sancțiune riscă

Marti, 04 Iulie, 12:28

Gimnasta Olivia Cîmpian (16 ani), care a făcut parte din lotul României la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca, a decis să părăsească Centrul Național de la Deva pentru a se alătura unui club maghiar și pentru a reprezenta Ungaria în competiții.

La decizia părinților, gimnasta originară din Arad a părărsit lotul României după o perioadă de 6 ani, iar tatăl sportivei susține că retragerea de la Deva s-a petrecut în condiții amiabile.

"Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu fetița mea din clasa a doua până acum, le port respect. Când am luat-o pe Oli de la Deva nu am făcut-o cu scandal, ne-am despărțit în relații bune cu toată lumea, sper să înțeleagă și dânșii că tot ce ne dorim de acum încolo este ca fata noastră să crească și mai mult în acest sport pe care-l iubește și-l practică de mic copil.

Am decis ca Olivia să activeze în Ungaria, unde există o altă abordare față de sportivii de performanță. Mergem pe linia legală, o să încercăm să-i obținem cetățenia maghiară, iar faptul că eu am activat ca fotbalist în Ungaria ne-ar putea ajuta", a spus Marcel Cîmpian, tatăl sportivei. În prezent, Marcel Cîmpian este antrenor de fotbal la CS Atletico Arad.

Olivia Cîmpian a făcut parte din lotul național al României la Europenele de la Cluj-Napoca, unde a obținut locul 23 la proba de individual compus. În 2016, la Europenele de Junioare, Cîmpian a obținut medalia de bronz alături de echipa României.

În cazul în care alege să evolueze pentru Ungaria, Olivia Cîmpian riscă o suspendare de un an din competițiile internaționale.