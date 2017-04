Și s-a cântat imnul! » Marian Drăgulescu, despre aurul de la sol: "E cea mai valoroasă medalie din cariera mea, pentru că este cucerită acasă, în fața a 7.000 de români"

Articol de — Roxana Fleşeru, Raed Krishan (foto) Sambata, 22 Aprilie, 19:35

Marian Drăgulescu a urcat azi pe prima treaptă a podiumului la sol, iar ”Deșteaptă-te, române!” a răsunat în Sala Polivalentă din Cluj în onoarea performanței sale.

Poți cuceri cea mai importantă medalie a carierei la 36 de ani? Răspunsul lui Marian Drăgulescu este unul afirmativ. A fost o zi specială, una la care a visat de când a aflat că întrecerea europeană va avea loc la Cluj-Napoca. Una pentru care a făcut infiltrații care să domolească durerile de spate căpătate după antrenamentele de la sol. Un aparat care a deschis ziua.

Marian Drăgulescu a intrat concentrat în Sala Polivalentă, care încă nu-și primise toți spectatorii. La 36 de ani, dintre care mulți petrecuți în sălile de gimnastică, a văzut multe, dar nimic nu poate fi mai frumos decât să simți o sală întreagă că respiră în ritmul tău. Înainte să plece spre Cluj, gimnastul își dorea o atmosferă ca pe stadion și a trăit cu multe emoții cele treizeci de minute în care s-a desfășurat finala de pe covorul albastru.

Scenariu diferit în finală

Primul care a intrat pe sol a fost tânărul britanic Dominick Cunningham. Bucuros să fie într-o astfel de finală, gimnastul în vârstă de 21 de ani a fost aplaudat de publicul care aștepta cu nerăbdare să-l vadă pe Marian Drăgulescu. Dominick le-a întors aprecierea spectatorilor și după ce și-a încheiat exercițiul i-a aplaudat și el pe oamenii din tribune care au renunțat la distracțiile unei zile libere și au venit să se bucure de sport. Al treilea intrat în concurs a fost spaniolul Miguel Raderley Zapata, cel care se calificase cu cea mai mare notă în finală. Dar totul pornește de la zero, iar puternicul și energicul gimnast născut în Republica Dominicană a greșit mai mult decât miercuri. În tot acest timp, Marian Drăgulescu aștepta calm să-i vină rândul.

Alexander Shatilov, al doilea gimnast din finală a cărui vârstă începe cu cifra 3, a fost și el apreciat de spectatorii din Sala Polivalentă din Cluj. A fost un pumn strâns și multă bucurie pentru sportivul din Israel, care este un specialist al acestui aparat. A primit 14,400, iar nota lui a devenit referința pentru ceilalți patru gimnaști care aveau să urmeze.

Așteptarea care a fost răsplătită

Tensiunea era din ce în ce mai mare. Și aplauzele creșteau în volum pentru că al șaselea finalist era Marian Drăgulescu. A pornit cu pas hotărât spre covor. În spatele lui antrenorul Ioan Suciu l-a urmat. În colțul din stânga îl aștepta un cub de magneziu , iar în sală îl aștepta o primire de stadion. Urale, strigăte și multă emoție. O diagonală, două și spectatorii simțeau că lucrurile merg bine. La final, Marian a lipit aterizarea, iar uralele au ajuns și în afara sălii. După atâția ani de concursuri, el și-a dat seama că va fi pe podium. Și a sărbătorit cu gestul său caracteristic. "M-am uitat la ceilalți concurenți din fața mea, a fost o finală puternică, și-au făcut toți solurile. Știam în primul rând că voi fi pe podium, și mă gândeam că mai sunt doi și măcar cu o medalie o să plec și eu", a spus după finală Marian Drăgulescu, care a primit pentru evoluția sa 14,500.

Diferență mică

Amenințarea avea să vină de la rusul în vârstă de 20 de ani, Dmitrii Lankin, care avea să fie foarte aproape de nota lui Drăgulescu, 14,466. Ultimul intrat în concurs, belarusul Bulauski nu avea un exercițiu atât de valoros ca al lui Drăgulescu, iar atunci când a ratat una dintre diagonale, sala a izbucnit în urale. Românul avea aur. O medalie europeană pe care Marian o așteptase zece ani. Ultima oară când a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la CE a fost în 2006.

Campionul și tricolorul său

Cu steagul imens aruncat din tribune de soția sa, Marian Drăgulescu a început să alerge prin sală, apoi s-a urcat din nou pe sol. Cu un zâmbet de aur, el le-a mulțumit spectatorilor care l-au susținut până la ultima picătură de energie. "A fost superb, am avut o zi bună, m-am simțit bine, exact ca în calificări. Recunosc că am avut emoții, mă gândeam că asta va fi într-adevăr cea mai importantă medalie din cariera mea și îmi doream atât de mult să o câștig acasă încât m-am gândit că trebuie să fac totul perfect", a spus Drăgulescu.

A câștigat în carieră 18 medalii de aur la competițiile majore, dar niciodată nu a savurat mai mult decât acum versurile lui "Deșteaptă-te, române!", cântate de o parte din românii din sală. "Am avut o dorință, să se cânte imnul la acest Campionat European. A fost dorința mea cea mai mare. E cea mai valoroasă medalie din cariera mea, pentru că este cucerită acasă, în fața a 7.000 de români". Un alt vis care a devenit realitate pentru Marian Drăgulescu.

Medaliile lui Marian Drăgulescu la CE

APARAT AUR ARGINT BRONZ SOL 2002, 2004, 2005, 2007 2006, 2016 2002 SĂRITURI 2002, 2004, 2006 2016 INDIVIDUAL COMPUS 2004 2000 ECHIPĂ 2002, 2004 2002, 2006



Înghesuială la intrarea în sală

Prezența lui Marian Drăgulescu a creat cozi la intrările în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Intrările puține și faptul că oamenii au ales să ajungă la sală aproape de ora începerii finalelor a creat aceste cozi. Totuși până la intrarea românului în concurs sala s-a umplut.