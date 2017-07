Gabriela Szabo și-a stabilit prioritatea după ce a devenit director general la CSM București: "Asta trebuie să fie urgența în următorii ani"

Joi, 06 Iulie, 10:47

Noul director general al echipei CSM București, Gabriela Szabo, susține că obiectivul administrației ar trebui să fie realizarea unei săli de sport pentru echipele de handbal și volei.

"Am văzut că sunt opt secții în cadrul clubului, dintre care cea mai importantă este cea de handbal. Îmi doresc să ne axăm pe partea de infrastructură pentru că CSM are nevoie de o sală de sport pentru echipele de handbal și volei. Asta trebuie să fie urgența în următorii 2-3 ani, indiferent cine va fi acolo", a spus Gabriela Szabo, citată de Agerpres.

Noul oficial al clubului a vorbit și despre o campanie de rebranding, după ce a descoperit faptul că CSM organizează multe evenimente care nu sunt suficient promovate și le-a transmis un mesaj sportivilor care activează la clubul bucureștean.

"Am acceptat funcția pentru un an de zile. Vreau să avem un rebranding, să comunicăm unitar și să fim mult mai vizibili. Pentru că în două zile de când sunt la club am aflat că se organizează foarte multe evenimente dar nimeni nu știe de ele. Trebuie să învățăm să ne promovăm mai mult și să ne dezvoltăm.

Toți sportivii care vor veni în club trebuie să știe clar că vor fi extrem de bine monitorizați, vor primi toate condițiile din partea noastră, iar în schimb dorim performanță. Îi primim cu brațele deschise, dar nu cu duble legitimări", a concluzionat Szabo.

În perioada 2014-2015, Gabi Szabo a fost Ministrul Tineretului și Sportului. Fosta atletă a fost extrem de aproape să devină din nou ministru în acest an, însă Marius Dunca a rămas în cele din urmă la conducerea MTS.