Secretul revenirii de excepție a Potaissei Turda: "Am crezut în noi. Altfel, nu reușeam!"

Articol de — Marian Ursescu Luni, 01 Mai, 17:20

Învinsă cu 8 goluri în Islanda, Potaissa a reușit să treacă de Valur Reykjavik la 9 lungimi în retur și s-a calificat în finala Challenge Cup.

De la 22-30 a început Potaissa Turda meciul retur din semifinalele Challenge Cup, contra islandezilor de la Valur Reykjavik.

"A fost ca o cursă de urmărire, din primul minut și până la final", spune acum extrema stânga Răzvan Pavel.

Antrenorul Horațiu Pașca a gândit o apărarea avansată 3-2-1, care i-a surprins total pe nordici. Turda recuperase până la pauză 7 goluri: 16-9.

"Cele mai grele au fost de refăcut ultimele două. Pentru că apărarea avansată ne-a obosit, nu am mai avut forță. Bine că la final ne-am mobilizat și a ieșit bine. Am crezut tot timpul, pentru că altfel nu am fi reușit", a adăugat Pavel, component și al "naționalei" României.

"Știam că am o echipă de caracter!"

Președintele Potaissei, Flavius Sâsâeac, a început să-i monteze pe jucătorii săi încă după meciul tur, pierdut în Islanda.

"Acolo a fost o serie de factori care a dus la diferența de scor. Nu ne-am putut antrena în sala noastră din cauza unor probleme la acoperiș în săptămâna dinaintea jocului, apoi a fost drumul care ne-a terminat", a declarat Sâsâeac, care a dat și detalii.

"Avion pentru Islanda nu am găsit decât marți sau vineri, noi având meci sâmbătă. Nu am avut financiar puterea să plecăm de marți, în condițiile în care cazarea pe noapte era acolo 200 de euro de persoană!

Pe avion, am avut o stare de urgență, l-au arestat pe unul care nu știu ce făcuse. Am mai pierdut 3 ore pe drum, aterizând de urgență la Stavanger. După 20 de ore, între care 12 cu autocarul și 8 cu avionul, am ajuns și noi la Reykjavik.

Am făcut antrenament oficial la ora 1 noaptea, ora României. Și după 16 ore am jucat", a explicat oficialul turdean. "Ai mei nu știau pe unde sunt dimineața. M-am bucurat că au ieșit din camere să facă o plimbare în oraș, să-i văd că mișcă, că-s vii, nu m-am mai gândit la scor. De asta știam că putem întoarce", a încheiat Sâsâeac.

Sporting, o altă categorie

Potaissa va juca în finală contra portughezilor de la Sporting Lisabona. Lusitanii au avut un parcurs fără greșeală până în finală: 8 meciuri, 8 victorii la scor.

"Ne vom lupta cu ei, dar sunt o echipă foarte puternică. Se bat pentru câștigarea campionatului cu Porto, i-au bătut la scor pe Braga, echipă care a câștigat în fața celor de la Dinamo.

Asta spune tot despre forța lor", a declarat Răzvan Pavel. "Dar nu ne dăm la o parte, vom juca să câștigăm trofeul", a încheiat extrema.

Nume mari!

Sporting Lisabona joacă pentru prima dată o finală de cupă europeană, ca și Potaissa Turda. Lusitanii au însă un lot extrem de puternic, cu jucători care au evoluat la un nivel foarte mare, în Liga Campionilor. Echipa are 9 jucători străini în lot, de 8 naționalități diferite.

Cei mai cunoscuți sunt Ruesga Pasarin, care a jucat la Barcelona, sârbul Ivan Nikcevici, care a jucat în Liga Campionilor cu Valladolid și Wisla Plock, pivotul slovac Michal Kopco, component de bază al "naționalei" țării sale, dar și italianul Oneto Zuniga, care a trecut și el pe la Barcelona sau Veszprem.

A șasea finală pentru România

Potaissa Turda este a 7-a echipă din România care ajunge în finala Challenge Cup, a treia competiție ca valoare în Europa. România are 5 trofee câștigate, fiind pe locul doi în top, după Germania, care are șase.

UCM Reșița, cu trei victorii, este echipa cu cele mai multe trofee, Steaua și HC Odorhei întregind șirul formațiilor românești care s-a impus în Challenge Cup.

Demn de remarcat e că, de câte ori au ajuns în finală, românii au și câștigat titlul, singura excepție fiind în sezonul 2008-2009, când s-au întâlnit în ultimul act două formații românești: UCM Reșița și CSU Suceava.

Finalele echipelor românești în Challenge Cup

2006 Steaua București-Sporting Horta (Por) 21-26 și 34-27

2007 UCM Reșița-Drammen HK (Nor) 26-26 și 36-36

2008 UCM Reșița-Alpla Hard (Aut) 28-29 și 26-18

2009 UCM Reșița-Bucovina Suceava 25-27 și 25-20

2015 HC Odorhei-ABC Braga (Por) 28-32 și 32-25

În Final Four-ul EHF

Mihai Popescu și Alexandru Șimicu, portarul, respectiv interul stânga de la Saint Raphael, au avut și ei motive de sărbătoare în week-end. Vicecampioana Franței, formația celor doi români, s-a calificat în premieră în Final Four-ul Cupei EHF, la masculin, competiție care se va desfășura în Germania, la Goppingen (20-21 mai 2017).

Saint Raphael va avea ca adversare în Final Four trei echipe din Germania: Frisch auf Goppingen, SC Magdeburg și Fuchse Berlin. Tragerea la sorți a semifinalelor va avea loc azi, de la ora 12:00, la Goppingen.

În "sferturi", francezii, din staff-ul cărora face parte un alt român, antrenorul secund Rareș Fortuneanu, au trecut de o altă formație germană, MT Melsungen. A fost o dublă victorie pentru formația lui Popescu și Șimicu: 30-26 și 31-23.

Tragere la sorți pentru Ligă

Tot azi are loc tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor, la băieți.

E a opta ediție în care Liga se desfășoară după formatul actual, toate cele șapte ediții precedente fiind găzduite de Lanxes Arena din Koln. În acest sezon va fi însă o premieră negativă pentru nemți.

Nicio echipă germană nu a reușit calificarea în careul de ași, în schimb se vor lupta pentru trofeu FC Barcelona, cea mai titrată echipă din lume, câștigătoare de 9 ori a trofeului și de alte patru ori finalistă, Paris Saint Germain, cel mai bogat club din lume la ora actuală, Veszprem, campioana Ungariei, care a jucat finala sezonul trecut, și Vardar Skopje, o debutantă în Final Four. Tragerea la sorți a semifinalelor va începe la ora 13:00, la Koln.