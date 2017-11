Sorin Oprescu a știut tot despre abuzul de la CSM București! Gazeta publică mâine documentele pe care primarul le-a aruncat la coș!

Viorel Stelistul • 08 Noiembrie 2017, 18:23

Regretabila atitudine a unor postaci care sprijina revenirea Romaniei in epoca de aur. Nu prin trofee false, mincinoase se castiga prestigiu ci prin calitatea si functionalitatea unui oras si a unei tari. Bucurestiul este un prapad de oras si isi permite sa angajeze cele mai bune hadbaliste din Suedia, Danemarca, etc. In tarile lor de origine, dezvoltate economic si cu democratii consolidate, nici nu se pune problema cheltuirii banului public in sportul profesionist, dar la noi, in lumea a treia se poate. Astfel de practici provin din modelele RDG, URSS, RSR si acum le mai vedem prin Qatar, Bahrein, Emirate sau mai aproape Macedonia (Vardar). Asa ca nu are ce cauta banul public in sportul profesionist, mai ales intr-un oras cu probleme precum Bucurestiul. Din pacate in afara de autoritatile incompetente si corupte mai exista si un cor inconstient de aplaudaci care inca mai considera ca poti ascunde in spatele unui trofeu un munte de mizerie.RUSINE!