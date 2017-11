Articol de — Marian Ursescu Marti, 07 Noiembrie, 12:34

Gyor, echipa pregătită de selecționerul României, Ambros Martin, și-a luat revanșa în fața Rostovului, după eșecul suferit în Rusia.

Campioana Europei, ETO Audi Gyor, a învins luni seara în "Audi Arena" din Gyor cu 25-23 pe Rostov Don, campioana Rusiei, în etapa a patra din grupele Ligii Campionilor.

5.500 de maghiari au crezut că favoritele vor obține o victorie la scor după felul cum debutase partida. A fost 11-5 pentru Gorbicz și compania, care au pregătit în amănunt revanșa după eșecul la limită din Rusia, 22-23!

Numai că rusoaicele s-au dezmeticit la timp. Mayssa Pessoa, fostul portar al CSM-ului a închis poarta cu paradele ei, iar Rostov a venit la un singur gol diferență când mai erau 6 minute de joc, 21-22!

Managarova și Ana Paula Rodrigues, alte două jucătoare care au trecut prin România, au avut și ele o evoluție foarte bună la Rostov, încercând să dea lovitura într-o sală în care se câștigă foarte, foarte greu. Până la urmă Gyor a știut să-și păstreze avantajul și a câștigat la final cu 25-23.

"Sunt mulțumit pentru cele două puncte, dar mai ales pentru faptul că azi am arătat mult sacrificiu, nervi tari. Am pierdut două meciuri pe final, la Rostov și la Budapesta, dar azi am ieșit noi învingători", a declarat la final antrenorul Gyorului și al "naționalei" României.

Gyor și Rostov au amândouă câte 6 puncte în grupa B, grupa cu care se va împerechea CSM București pentru Main Round. E foarte probabil ca toate cele trei echipe să ajungă în grupa principală cu câte 6 puncte!