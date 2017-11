VIDEO + FOTO CSM București și-a zdrobit adversara și e matematic în faza următoare a Ligii Campionilor. Primele reacții

Articol de — Marian Ursescu, Cristi Preda (foto) Sambata, 04 Noiembrie

CSM București s-a impus în fața lui Nykobing, scor 39-26, calificându-se astfel matematic în faza grupelor principale ale Ligii Campionilor.

Înfrângerea din Danemarca, 22-25, suferită de "tigroaice", acum două săptămâni, le-a trezit la realitate pe Neagu, Gullden și compania. Partida retur, disputată sâmbătă seara, în sala Dinamo, a fost abordată de bucureștence cu o cu totul altă atitudine. Antrenoarea Helle Thomsen și-a făcut acum bine temele și le-a anihilat aproape complet pe cele mai periculoase handbaliste ale campioanei Danemarcei: centrul Kristina Kristiansen, pivotul Sarah Iversen și interul stânga Johanna Westberg.

20 de minute au rezistat danezele iureșului impus de CSM. Apărarea româncelor nu a mai fost visătoare, acolo, în centrul defensivei, bucureștencele punând serios mâna pe adversare.

Semnalul de unitate

În minutul 17, CSM București a rămas în doar trei jucătoare pe teren, Frafjord, Curea și Line Jorgensen fiind eliminate. Cu o dăruire totală, în aplauzele celor 2.500 de fani, CSM a reușit însă performanța să nu primească gol! Nici în 3, nici în 4 și nici în 5 jucătoare! Mai mult de atât, a marcat!! A fost semnalul unui joc mare făcut de Neagu, Gullden și celelalte "tigroaice", care s-au dus la 6 lungimi distanță până la pauză, 18-12.

În partea a doua, cu Ayglon și Line Jorgensen în centrul apărării, danezele au găsit tot mai greu calea spre gol. CSM a marcat ușor pe contraatac, extremele Curea și Hagman fiind vârfurile de lance. Joc bun și pentru pivoții Manea și Frafjord, care au creat culoare pentru interi.

Diferența a crescut treptat, bucureștencele s-au desprins la 10, 11, 12 și până la 13 goluri diferență! Ultimul obiectiv a fost acela de a marca de 40 de ori în poarta advesarelor, dar tabela s-a oprit doar la 39 de reușite în partea gazdelor! z

CSM București 39

Curea 7, Neagu 7, Hagman 6, Gullden 5, Frafjord 3, Manea 3, Kurtovic 3, L. Jorgensen 3, Bazaliu 1, Udriștoiu 1. Antrenor: Helle Thomsen

Nykobing 26

J. Westberg 8, E. Westberg 4, Lagerqvist 3, Pedersen 3, Iversen 2, Ikehara 2, Wallen 2, Merg 1, Kr. Kristiansen 1. Antrenor: Jakob Larsen

"Ne-a prins bine înfrângerea din Danemarca"

Iulia Curea a fost principala marcatoare a CSM-ului alături de Cristina Neagu, în meciul de aseară. Extrema stânga continuă seria meciurilor bune din ultimul timp. "Cred că acel meci pierdut în Danemarca ne-a prins bine. Și nu spun asta pentru că am câștigat la o diferență așa mare, ci pentru că ne-a făcut să strângem rândurile, să fim mai unite. Am făcut tot felul de ședințe între noi în săptămâna de după înfrângere, ne-am dat seama că trebuie să ne cunoaștem mai bine. Sunt multe fete noi și trebuie să le integrăm în echipă", a declarat Iulia. Curea s-a simțit excelent în sala Dinamo. "Atmosfera a fost superbă. La un moment dat, când ne apăram doar în trei jucătoare, ne-a dat atâta încredere și energie încât nu am primit gol. A fost minunat", a încheiat Iulia. z

Două puncte la Ljubljana

CSM București mai are două jocuri de bifat în grupa A a Ligii Campionilor, dar numai unul mai contează pentru grupele principale ale Ligii. Va fi disputa de săptămâna viitoare, de la Ljubljana, cu Krim, echipă care a trecut ieri cu 29-22, pe teren propriu, de Vistal Gdynia. Polonezele vor termina ultimele în grupă, iar meciurile lor nu contează pentru Main Round. "Nu va fi deloc ușor la Ljubljana, au avut două jucătoare accidentate la București, acum vor reintra. Trebuie să câștigăm pentru a merge cu mai multe puncte în Main Round", a declarat Iulia Curea.

CLASAMENT GRUPA A

1. CSM București 4 3 0 1 125-92 6

2. Krim Ljubljana 4 3 0 1 103-97 6

3. Nykobing NFH 4 2 0 2 104-109 4

4. Vistal Gdynia 4 0 0 4 85-119 0

* primele trei echipe se califică în Main Round

Rezultate, etapa a 4-a: Krim Ljubljana-Gdynia 29-22, CSM-Nykobing 39-26.

Etapa a 5-a: Gdynia-Nykobing (10 noiembrie), Krim-CSM (11 noiembrie).