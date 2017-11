VIDEO Steaua, victorie în derby-ul cu Dinamo » Roș-albaștrii au urcat pe primul loc, pentru prima oară după 8 ani!

Articol de — Marian Ursescu Duminica, 12 Noiembrie, 21:51

Steaua a învins aseară, la Chiajna, pe marea rivală Dinamo și e pe primul loc în campionat. Acolo unde nu a mai fost din 2008, când a câștigat și titlul!

Steaua a câștigat derbyul cu rivalii de la Dinamo, la 3 goluri diferență, dar "militarii" au condus de la un capăt la altul. "Câinii" nu au avut nici măcar o dată avantaj și au trebuit mereu să alerge în urma adversarilor.

Roș-albaștrii s-au desprins la 5 goluri pe tabelă, 9-4 în minutul 10, îndeosebi jocului excelent al celor doi interi, bosniacul Marin Vegar și croatul Stefan Vujici. Excelent jocul în apărare și al estonului Martin Johansson, dar și al rusului Samuel Aslanian.

După 17-15 la pauză, Dinamo a dat semne de revenire, portarul Ștefan Grigoraș băgându-și echipa în joc prin paradele sale. La 9 metri însă, doar Allahkaram Esteki a fost cu adevărat periculos, în rest greul rămânând pe jocul extremelor Daniel Bera și Liviu Mironescu.

Dinamo a jucat însă în acest meci fără doi dintre cei mai buni jucători, bielorusul Vadim Gaiducenko și iranianul Sajad Esteki.

S-a terminat 31-28, steliștii cântând cu fanii faptul că sunt din nou, după mult timp, pe primul loc în Liga Națională. "Cine e pe primul loc, Steaua e, Steaua e!", au strigat handbaliștii lui Ovidiu Mihăilă.

Dinamo continuă criza profundă prin care trece și căreia stafful tehnic nu-i găsește rezolvare. În ultimele 8 meciuri, Dinamo a înregistrat o singură victorie, și aceea cu ultima clasată, Poli Iași. În rest, au fost 4 înfrângeri în Liga Campionilor și trei în campionat!

Steaua e acum lider, cu 22 de puncte, după 10 etape, unul mai mult decât Potaissa Turda și Dinamo, ambele cu 21, dar departajate de golaveraj.

Eliodor Voica: "Sunt la Dinamo și asta e tot ce contează!"

Antrenorul Eliodor Voica a pus înfrângerea cu Steaua pe seama jocului slab din apărare făcut de echipa sa, dar și pe a numeroaselor absențe de jucători: "Am avut momente în care puteam reveni în joc, meciul s-a pierdut în faza de apărare, cred eu, am primit prea multe goluri. De fapt, noi în apărare suferim cel mai mult. Nu este ușor de digerat acel moment, dar campionatul nu e jucat, au fost surprize și vor mai fi. Ca o concluzie, nu e pierdut campionatul de nimeni, dar nici câștigat de nimeni!", a declarat Voica.

Despre faptul că se fac speculații că va pleca de la Dinamo, tehnicianul care a adus ultimele două titluri de campioană în Ștefan cel Mare a spus: "Atmosfera în vestiar e bună, nu sunt certuri. Sunt la Dinamo, vom vedea ce a fi, dar asta e cel mai important acum", a încheiat tehnicianul.

Ovidiu Mihăilă: "E un loc provizoriu, mai e mult de muncă!"

Anul trecut Steaua s-a bătut pentru salvarea de la retrogradare, iar acum a ajuns pe primul loc în Liga Națională. Același tehnician pune totul pe seama muncii în echipă. "Este un nou început de drum, am ajuns pe primul loc, dar e un loc provizoriu și e greu să ne menținem acolo. Sunt convins că putem arăta și mai bine de la meci la meci. Am arătat că avem caracter, jucătorii au depășit în plan mental înfrângerea de la Călărași", a declarat Mihăilă.

Tehnicianul Stelei spune că nu a pus deloc presiune pe jucători, înaintea meciului cu Dinamo. "Eu le-am spus toată săptămâna că pentru noi e un joc normal de campionat, sunt două echipe și tot trei puncte sunt în joc". Steaua a câștigat contra celor de la Dinamo pentru că "am avut determinare în plus, în momentele grele am avut mai multe soluții, în atac și un joc mai combinativ și mai colectiv". z

Steaua 31

Vegar 9, Vujici 9, Aslanian 5, Johansson 4, I. Georgescu 2, Roșu 1, Florea 1. Antrenor: Ovidiu Mihăilă

Dinamo 28

Bera 6, A. Esteki 6, Mocanu 4, Mironescu 4, Șandru 3, Komogorov 2, Gavriloaia 1, Descat 1. Antrenor: Eliodor Voica