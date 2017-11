ATP FINALS 2017. Start în Turneul Campionilor! Cum arată programul + ce premiu special a primit Horia Tecău

Articol de — Roxana Fleşeru Vineri, 10 Noiembrie, 10:47

Participanții la Turneul Campionilor s-au reunit ieri la dineul oficial și au pozat lângă trofeu.

Duminică debutează la Londra ultima competiție din sezon în circuitul masculin. Înainte ca primele meciuri să se dispute, participanții la ATP Finals au avut parte de o seară de gală. S-au îmbrăcat în costume și au făcut foarte multe poze.

Fără Novak Djokovici, Andy Murray sau Stan Wawrinka favoriții sunt de departe Roger Federer și Rafael Nadal, cei care și-au împărțit în mod egal în 2017 trofeele de Mare Șlem. "E clar că Roger are cele mai mari șanse. Nivelul său de joc a fost ridicat tot anul. Însă, dacă Rafa găsește cel mai bun joc al său, atunci nu se știe. Suprafața va avea și ea un rol important", a spus pentru Marca Toni Nadal, cel care nu va călători cu liderul mondial de la anul.

Andre Agassi s-a ferit să dea vreun pronostic, el concentrându-se mai mult pe ce se întâmplă cu recuperarea lui Novak Djokovici, jucător al cărui antrenor este.

"Dacă ne uităm în spate niciodată finalul de an pentru Rafa nu a semănat cu începutul sau cu mijlocul lui. Multe depind de cât s-a consumat de-a lungul unui an și cât a pus în fiecare meci. Cu Roger nu se știe niciodată. În multe aspecte nu a fost chiar el la US Open și în perioadă de turnee nord-americane. Și-a luat unele pauze și s-a dovedit că este o persoană care ia decizii bune. Mă aștept să fie la cel mai înalt nivel. Sunt mulți jucători pentru prima oară la Turneul Campionilor. Unii vor fi emoționați, iar alții vor uimi", a spus fostul lider mondial pentru ESPN.