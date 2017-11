ATP testează reguli revoluționare în meciurile de tenis » Una dintre ele? Set de 4 game-uri!

Articol de — Roxana Fleşeru Miercuri, 08 Noiembrie, 10:40

ATP experimentează la turneul Next Gen ATP Finals de la Milano, destinat jucătorilor sub 21 de ani, un set de reguli care în câțiva ani se vor putea regăsi și în circuit.

Andrei Rubliov l-a învins marți seară pe italianul Gialuigi Quinzi cu 1-4, 4-0, 4-3 (3), 0-4, 4-3 (3) în ultimul meci al grupei A. Nu, nu este nici o greșeală de scor. Una dintre regulile testate la Next Gen ATP Finals este setul până la 4.

Aflat la prima ediție, această competiție îi reunește pe cei mai buni opt jucători sub 21 de ani, ei fiind împărțiți în două grupe. Pe lângă seturile până la patru, iată alte reguli după care se joacă la Milano:

tie-break la 3-3

nu există avantaj la egalitate în game, se joacă un punct decisiv, iar cel care servește alege din ce parte să o facă, nu cel care primește cum se întâmplă la dublu

nu există neț la serviciu, punctul continuând

fiecare meci începe după cinci minute de la intrarea celui de-al doilea jucător pe teren

există un cronometru care măsoară timpul pe care și-l ia fiecare jucător la serviciu, lucru care ajută arbitrul să vadă dacă sunt depășite cele 25 de secunde regulamentare

un singur time-out medical pe meci

jucătorii pot comunica cu antrenorii după fiecare set prin intermediul unor căști

fanii se pot mișca în timpul punctului, cu excepția liniei de fund

terenul nu are linii de dublu pentru o vizibilitate mai bună

jucătorii pot consulta statisticile după fiecare set cu ajutorul unei tablete

nu există arbitrii de linie, deciziile sunt luate cu ajutorul Hawk-Eye-ul

se joacă după sistemul cel mai bun din cinci

"Motivul pentru care încercam aceste lucruri acum este pentru că privitorul de tenis tradițional are anii mei sau chiar mai mult. Noi vrem să ne îndreptăm spre noua generație de fani. Ei sunt viitorul acestui sport. Felul în care copii vor consuma sport în următorii zece-cincsprezece ani e diferit de cel în care o facem noi acum.

Căsuța mea de e-mail s-a umplut de mesaje contra. Mulți mi-au scris că voi distruge tenisul și toată tradiția lui sau de ce încerc să schimb un sport care funcționează. Încercam toate aceste noi reguli pentru ca tenisul să aibă și un viitor", a spus Chris Kermode, 52 de ani, pentru sport360.com.

"Proaspăt și revigorant"

Cum li se par jucătorilor aceste reguli? "Mi-a plăcut foarte mult că nu avem arbitrii de linie. A fost distractiv și e ceva nou și revigorant. Mai ales la finalul sezonului, când ești obosit, pentru mine a fost interesant. Cred că dintre toate, cronometrul la serviciu va fi primul implementat în circuitul ATP", a spus Daniil Medvedev, care l-a învins pe compatriotul său Karen Hașanov.

Denis Shapovalov a fost încântat de faptul că a putut să consulte statisticile în timpul meciului. "Mereu m-am întrebat de ce nu putem face acest lucru și în restul anului. E de ajutor să vezi procentajul la serviciu, greșelile neforțate sau loviturile direct câștigătoare", a spus canadianul care marți a fost învins de Hyeon Chung.

"Nu vă panicați"

Borna Ciorici, prezent și el la Milano, este pentru eliminarea nețului la serviciu, dar împotriva cronometrului la serviciu.

"Regula cu nețul îmi place pentru că la minge de meci am fost într-o astfel de situație. Am fost norocos. Am avut unele probleme însă la cronometru pentru că mă grăbeam de fiecare dată, antrenorul meu mi-a comunicat că la unele mai aveam chiar și 15 secunde rămase.

Nu-mi place presiunea. E o invenție bună în unele privințe pentru că scurtează meciul, dar trebuie ca eu să mă obișnuiesc", a spus croatul care marți a trecut de Jared Donaldson.

Cris Kermode, șeful ATP, a ținut să întărească faptul că aceste reguli încă sunt în faza de test: "Dacă avem feedback pozitiv probabil le vom pune în aplicare în circuit în trei sau patru ani de acum încolo. Nu vom face schimbări radicale anul viitor. Nu vă panicați!".

390.000 $este premiul pe care-l poate încasa campionul de la Milano, dacă reușește să câștige toate meciurile