Cum explică Sorana Cîrstea înfrângerea cu Wickmayer: "De-asta am pierdut"

Sambata, 11 Februarie

Sorana Cîrstea a fost învinsă azi de Yanina Wickmayer, scor 6-7, 7-5, 5-7, iar Belgia conduce cu 2-0 după prima zi.

Imediat după meci, Sorana și-a caracterizat evoluția, luând asupra sa vina pentru înfrângerea în fața belgiencei.

"A fost un meci lung în care am avut foarte multe şanse pe care, din păcate, nu am reuşit să le fructific. Au fost mici greşeli în momentele importante, pe care mi le asum.

Am luptat până la final, dar doar atât s-a putut astăzi. Îmi pare rău pentru echipă, mi-aş fi dorit să aduc un punct, mai ales că am fost atât de aproape", a spus Sorana Cîrstea, conform TV Digi Sport.

"M-a durut puţin piciorul drept, dar asta nu a influenţat jocul meu. Vin după an greu, în care nu am crezut că voi mai reveni. Mă bucur că m-am întors în echipa de Fed Cup.

Au fost momente pe care trebuia să le fructific. Consider că eu am pierdut meciul, trebuia să fiu mai agresivă. N-am pierdut din cauza serviciului, ci la mingile de break pe retur.

Sunt mai multe emoţii când joci pentru ţară, mai ales că joci o dată pe an în Fed Cup.

Fizic sunt bine, nu cred că vor fi probleme pentru mâine.

Mai am multe de îmbunătăţit la jocul meu, dar am nevoie de consistenţă şi disciplină. Am încercat să închei repede punctele, dar suprafaţa este lentă"

Sorana Cîrstea