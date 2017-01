Darren Cahill este hotărât în privința viitorului său » Mesajul antrenorului: "Îmi pare rău, dar asta e!"

Vineri, 20 Ianuarie

După eliminarea din primul tur de la Australian Open, au apărut informații că Simona Halep ar fi în pericol să-și piardă și antrenorul, pe Darren Cahill.

Presa australiană a anunțat că antrenorul australian este dorit de Nick Kyrgios, locul 13 ATP. Cahill și Lleyton Hewitt au fost considerați favoriți să îl pregătească pe capriciosul jucător australian, despre care fostul antrenor spunea că nu se pregătea nici 15 minute pe zi și că își irosește talentul (detalii AICI).

Cu toate acestea, Darren Cahill a ținut să pună punct speculațiilor și a anunțat că nu va renunța la colaborarea cu jucătoarea româncă.

"În ceea ce privește zvonurile apărute în presa din România, sunt antrenorul Simonei Halep și 100% dedicat muncii cu ea. Îmi pare rău, băieți, dar v-ați pricopsit cu mine", a scris Cahill pe contul său oficial de Twitter.

Just for the Romanian media re reports, I'm the coach of Simona Halep & 100% committed to her. Sorry guys, but you are stuck with me