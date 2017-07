Fără menajamente! Antrenorul Serenei Williams atac la Halep, Kerber și Muguruza: "Au eșuat"

Are dreptate, din pacate Halep a avut o sansa enorma de a castiga primul turneu de mare slem si sa ajunga pe locul 1, daca nici acum cand nu mai este serena si sharapova cand spuneam ca asta este ,nu poate sa le faca fata, dar sa nu faci tot posibilul sa o bati pe Ostapenco?, are dreptate

adi_stelistul • 03 Iulie 2017, 12:32

Muratoglu are dreptate, asa e. Dar eu as privi si dintr-o alta perspectiva, mai pozitiva, ce spune grecul. El spune ca in lipsa celor 3, Serena, Azarenka, Sarapova, ar mai inca 3 tenismene capabile sa domine tenisul dar care, e drept, au esuat. Si Simona e acolo, la nominalizari. Chiar daca se refera la o nerealizare aceasta e urmarea unei mari asteptari din partea lui Muratoglu. Aceasta e cheia in care citesc eu mesajul sau. Referitor strict la ce spune despre cele 3, niciuna nu are stofa Serenei. Si nici a Sarapovei sau a Vikai (desi in cazul acesteia din urma e de spus ca nici ea nu si-a atins potentialul maxim si nu cred ca o va mai face - cred ca era singura care putea contesta pozitia Serenei).