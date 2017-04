Federația Internațională de Tenis, o primă decizie împotriva lui Ilie Năstase!

indolentu • 23 Aprilie 2017, 17:59

Postat de catalynn pe 23 Aprilie 2017, 17:49 Foarte bine, golanii care injura femeile carora trebuia sa le fie gazda NU pot reprezenta Romania! Si nici Armata Romana! N-are decat sa reprezinte fcsb, acolo nu ai pretentii, cum a stapanul asa sunt si supusii ....

cataline nu mai incurca una cu alta asta a injurat in stinga si n dreapta insa din cauza spaniolului ala care si azi la acelasi scor in acelasi set 2 a facut ce a facut si cu begu.ai vazut meciu?si sorana si begu sint nebune?o sa mi bage astia stelute de tov gradu ca asta stiu da vezi si tu cine a provocat si pt cine a tras spaniolu.nici cind ne sare cineva in aparare nu ie bine nu?sa tot fim taxati de arbitri la nesfirsit si noi sa luam pozitia ghiocelului nu ca ie bine asa?si te rog frumos nu mai amesteca aici la acest meci de fedcup disputa fcsb csa una i una alta i alta.