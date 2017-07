FOTO Așteptând Wimbledon! Halep, Cîrstea, Nadal și alți jucători de tenis sunt gata de turneul de la Londa

Articol de — Roxana Fleşeru Duminica, 02 Iulie, 13:03

Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului începe luni, iar jucătorii prezenți la Londra au umplut rețelele sociale cu poze de la fața locului.

"Mă simt bine aici, e ca a doua casă a mea", spune Petra Kvitova. "E un turneu pe care iubesc să-l joc. Sunt foarte nerăbdător să intru pe teren", subliniază Rafael Nadal.

"Îmi place la nebunie să revin aici", enunță Victoria Azarenka. "Când am intrat în complex, mi-au revenit multe amintiri frumoase de anul trecut", își amintește Angelique Kerber.

Mai e o zi până la debutul celui de-al treilea turneu de Mare Șlem, iar jucătorii se plimbă nestingheriți pe aleile de la All England Club. Toate terenurile sunt ocupate, toți cei implicați încercând să pună la punct ultimele detalii.

Turneul de la Wimbledon are un aer aparte, cu toate regulile lui, și o suprafață de care jucătorii se pot bucura doar cinci săptămâni pe sezon. Bucuria revenirii pe iarba de la Londra se găsește și pe rețelele sociale, foarte mulți jucători postând poze din interiorul complexului.

Printre ei Simona Halep și Sorana Cîrstea. Prima dintre ele va juca chiar luni, prima zi a turneului, contra Marinei Erakovic, jucătoare venită din calificări. Cele două s-au întâlnit o singură dată, la US Open, când neo-zeelandeza a fost nevoită să abandoneze. Sorana Cîrstea va evolua marți, contra lui Kiki Bertens din Olanda.

Așteptarea e mare, visele și ele sunt nenumărate, dar toate se vor lămuri în următoarele două săptămâni.

6 români sunt prezenți pe tablourile de simplu de la Wimbledon, cinci la feminin și unu la masculin. La dublu, România mai are alți trei reprezentanți

2.200.000 de lireeste premiul pe care îl va încasa câștigătorul de la Wimbledon, atât la masculin, cât și la feminin

Calcule simplificate pentru primul loc

Karolina Pliskova a câștigat ieri turneul de la Eastbourne, după ce a trecut în finală de Caroline Wozniacki cu 6-4, 6-4. "La începutul competiției am vrut doar să adun câteva meciuri pe iarbă. Nu mă așteptam să încep sezonul pe iarbă cu un trofeu, dar această victorie îmi dă multă încredere pentru Wimbledon", a spus Pliskova. Ea este la al treilea trofeu al anului, după ce s-a impus la Brisbane și Doha. Victoria cehoaicei înseamnă că în lupta pentru numărul unu mondial vor fi implicate doar trei jucătoare, nu cinci, așa cum s-ar fi întâmplat dacă se impunea Wozniacki. Astfel Simona Halep și Karolina Pliskova încearcă să o coboare de prima poziție pe Angelique Kerber, iar cele mai mari șanse le are cehoaica, fiindcă nu are foarte multe puncte de apărat. Luni, Top 3 va fi: Kerber 7035 de puncte, Simona Halep 6920 și Karolina Pliskova 6855.

Aer pentru Londra

Novak Djokovici a câștigat ieri, la Eastbourne, al 68-lea trofeu al carierei, după ce a trecut de Gael Monfils cu 6-4, 6-3. Sârbul, care nu e în cea mai fastă perioadă a carierei, nu mai câștigase un trofeu din luna ianuarie, când s-a impus la Doha. Novak nu mai jucase de multă vreme în săptămâna de dinaintea unui turneu de Mare Șlem, dar acum a simțit nevoia pentru a aduna încredere.

Mai mult, el a anunțat că echipei lui i se va alătura fostul jucător Mario Ancici. "În primul rând, Mario este un prieten bun, a fost sus în clasamentul mondial, a atins semifinalele la Wimbledon, l-a învins pe Federer când încă era un adolescent, dar a avut ghinion cu toate accidentările și bolile care i-au pus capăt carierei. Viața lui merge în altă direcție, e în domeniul financiar, dar eu l-am târât înapoi la tenis", a spus fostul lider mondial.