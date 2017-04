FOTO Simona Halep și Irina Begu le-au învins pe Johanna Konta și Heather Watson! România se menține în Grupa Mondială II » Ce s-a întâmplat în meciul de dublu

catalynn • 23 Aprilie 2017, 17:45

Postat de timm pe 23 Aprilie 2017, 16:27 @catalynn ai vazut, Begu, saraca ce transirata era?Parca erau 40 de grade afara. Chiar mi-a fost frica, ca nu termina meciul.

Nu stiu ce sa zic, Irina are probleme fizice de ceva timp, insa saraca strange din dinti si incearca sa mearga mai departe. Am mai vazut si in trecut cu aceleasi grimase, dar ca si azi a dus meciul pana la capat. Daca era ceva cu adevarat grav, nu ar fi riscat sa intre nici azi. Oricum clovnul lui jjjiji mi-a stricat absolut orice chef de tenis, de asta nici nu am mai comentat, am preferat sa savurez victoria Simonei doar in formul meu interior :-)))) Felicitari fetelor pt victorie si bafta la turneele individuale!