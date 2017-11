FOTO+VIDEO Federer, așa cum nu l-ai văzut niciodată! Cum a apărut pe teren la ultimul meci

Miercuri, 08 Noiembrie, 09:59

Roger Federer a jucat marți seară un meci demonstrativ împotriva lui Andy Murray, în cadrul unei gale care a avut loc la Glasgow, iar apariția elvețianului, numărul 2 ATP, a uimit întreaga audiență.

Federer a jucat primele puncte îmbrăcat în kilt. Reacția fanilor? Au început să fluiere ca și cum ar fi văzut o femeie atrăgătoare pe stradă.

Principala problemă cu care s-a confruntat Federer a fost lipsa unor buzunare în care să țină mingile de serviciu, după cum a arătat înainte de a pune mingea în joc la al doilea serviciu.

