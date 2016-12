Halep a dezvăluit care a fost cel mai penibil moment din cariera ei: "Mi-a fost rușine de ce am făcut" » Ce i-a spus Țiriac după meci

Duminica, 25 Decembrie

Simona Halep, numărul 4 WTA, e o sportivă foarte orgolioasă, însă în cariera ei de până acum a avut și momente mai puțin bune.

Jucătoarea noastră a povestit că cel mai penibil s-a simțit într-un meci cu Karolina Pliskova, din 2015, de la Indian Wells, când a crezut că a câștigat meciul, dar arbitrul a întors-o din drum și i-a transmis că trebuie să joace în continuare.

"Sunt destul de firești aceste ieșiri la temperamentul meu, nu pot să zic că sunt sută la sută mulțumită de ceea ce fac pe teren, dar uneori îmi e greu pentru că așa mi-e felul.

Am o chestie de care pot spune că mi-a fost rușine de ce am făcut. La Indian Wells, când am jucat cu Pliskova, în anul în care am câștigat, era set și 5-3 pentru mine și am crezut că s-a terminat meciul. M-am și închinat, tot.

Dar arbitrul zice că nu s-a terminat. La meciul respectiv era și domnul Țiriac în tribună și după meci mi-a spus «Halep, trebuie să câștigi înainte și după aceea te închini». Chiar m-am simțit penibil puțin, dar a fost o experiență drăguță, am râs cu echipa", a spus Halep la TV Digi Sport.