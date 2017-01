Halep și-a găsit tactica ideală: "Nu am doi metri și nici mușchi mari, deci așa trebuie să joc"

Marti, 03 Ianuarie, 10:13

Simona Halep a început anul cu o victorie în turneul de la Shenzen, în trei seturi, contra Jelenei Jankovici.

După meci, Halep a acordat un interviu pentru WTA, în care a vorbit despre pregătirea făcută înainte de noul sezon, în România și Australia, și despre cum vrea să arate jocul ei în 2017.

"A fost o pregătire bună. M-am antrenat pe o vreme caldă și mă ajută acum. În România sunt -15 grade. A fost o schimbare mare și m-a ajutat. Deja simt asta. Anul trecut, în presezon, am fost bolnavă. Acum sunt bine și m-am antrenat cât de tare am vrut. Nu am avut nicio zi liberă, ceea ce e important pentru mine.

Am lucrat foarte mult la forehand. De fapt, am lucrat la tot. Chiar și serviciul este mai bun. Încerc să îmi îmbunătățesc jocul. Nu să mă gândesc la scor. Așa cum mi-a spus și Darren, «refuz să pierd». Vreau să joc și să dau ce am mai bun.

Vreau să am un joc mai solid. Nu sunt foarte puternică pentru că nu am doi metri înălțime și nu am mușchi mari. Trebuie să fiu rapidă și să deschid unghiurile. Trebuie să joc inteligent și să îmbunătățesc totul", a spus Halep pentru WTA.