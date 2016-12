Ilie Năstase și-a intrat în rolul de căpitan nejucător: "Mă pricep la fete!"

Marti, 27 Decembrie, 17:51

Ilie Năstase, desemnat căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, a vorbit despre noul rol și susține că nu va face scandal pe margine la meciurile fetelor.

Cunoscut pentru reacțiile sale agresive la adresa arbitrilor în timpul în care se afla pe teren, fostul tenisman a declarat că nu intenționează să adopte o asemenea atitudine la meciurile României de la Fed Cup.

"Am auzit că n-am voie să fac scandal, dar vom vedea. La fete mă pricep, cred că n-o să am probleme. O să fiu cuminte, n-o să fac scandal. O să le încurajez în momentele importante. Sperăm să ajungem cât mai departe, depinde și de forma de la ora meciului", a spus Ilie Năstase la TV Digi Sport.

În februarie 2017, România și Belgia se vor duela în primul tur al Grupei Mondiale II. Partidele se vor disputa la București, în Sala Polivalentă, pe 11 și 12 februarie.