Jucătoarea care a "demolat-o" pe Halep s-a impus la Shenzen » A câștigat primul trofeu din carieră

Sambata, 07 Ianuarie, 09:24

Katerina Siniakova, locul 52 WTA, a triumfat la turneul de la Shenzen, China, după ce a trecut în finală de Alison Riske, locul 39 WTA.

Siniakova, 20 de ani, s-a impus categoric, 6-3, 6-4, după ce a făcut câte două break-uri în fiecare set.

Cehaoica, care în turul II, a învins-o pe Halep a avut o săptămână excelentă. Aceasta a trecut pe rând de Peng, Halep, Stojanovici și Johanna Konta.

"A fost o săptămâna formidabilă. Sunt foarte bucuroasă. Chiar dacă nu am jucat la cel mai înalt nivel, am reușit să mă impun. Este un start foarte bun de an. Sper să joc din ce în ce mai bine" Siniakova, imediat după meci.