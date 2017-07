Jucătoarele se revoltă din cauza terenurilor de la Wimbledon: "Sunt găuri peste tot! Noi am vrut să ieșim de pe teren" » Reacția organizatorilor

Lengyel Adrian • 07 Iulie 2017, 13:37

Din englezi nu a mai ramas decat mandria , care in zilele noastre nu mai este bazata pe nimic, eventual pe un primar pakistanez la Londra , blocuri care iau foc, atentate peste atentate , sustinere neconditionata pentru ënglezoaicele" Konta, Whatson etc. ënglezul" Murray si in rest numai de bine...