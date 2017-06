Konta a abandonat în semifinala de la Eastbourne şi ar putea rata turneul de la Wimbledon

Articol de Tibi Demeter JURNALISPORT Vineri, 30 Iunie, 18:41

Caroline Wozniacki şi Karolina Pliskova se vor duela în ultimul act la WTA Aegon Eastbourne, turneu disputat în Anglia, pe iarbă.

Karolina Pliskova a beneficiat de abandonul Johannei Konta şi a avansat în finală fără să fie nevoită să joace.

Konta a suferit, joi, o accidentare la coloană în momentul în care avea minge de meci şi serviciul împotriva numărului unu mondial, Angelique Kerber.

"Desigur, am avut o cădere urâtă ieri. Astfel am luat decizia (de a mă retrage) bazându-mă pe faptul că sunt destul de lovită în zona coloanei şi vreau doar sa mă asigur ca mă voi recupera în cel mai bun mod posibil.", a spus Konta.

Britanica ar putea rata chiar şi turneul de la Wimbledon care începe de luni şi este transmis în România de Eurosport.

"Evident, săptămana viitoare este Wimbledon, dar am luat această decizie în urma stării mele de sănătate. Nu am dormit foarte bine, dar am luat decizia cât mai târziu posibil pentru a vedea cum evoluează lucrurile în această dimineață, dar am simțit că ceva nu este în regulă.", a mai spus Johanna.

Konta a avut un parcurs excelent pe iarbă în acest sezon şi a fost aproape de câștigarea turneului de la Nottingham.

Cea mai bună jucătoare britanică din circuit a trecut, joi, la Eastbourne, de Jelena Ostapenko şi Angelique Kerber şi s-a alăturat lui Heather Watson în semifinale.

Cele două britanice au fost primele jucătoare din Regat Unit care au ajuns împreună în careul de aşi al unui turneu WTA, după o pauză de 32 de ani, de la precendat performanță reușită de Jo Durie şi Annabel Croft la Brighton.

